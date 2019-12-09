Лилия Титова переизбрана исполнительным директором СПФО на новый срок

На ежегодном Общем собрании членов Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) были подведены итоги 2019 года, определены стратегические направления работы Ассоциации на 2020 год.

Исполнительная Дирекция СПФО, анализируя итоги года, определила ключевые задачи по совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли, где эксперты СПФО принимают активное участие в разработке и корректировке документов. Были озвучены инициативы и предложения по актуальным темам, определены позиции профессионального сообщества по целому ряду ключевых направлений, актуальных для всей товаропроводящей цепи: производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей. В СПФО представлены более 30 компаний, которые принимают активное участие в анализе общих проблем развития фармрынка и выработке системных решений для адаптации участников рынка к часто меняющимся условиям правовой среды.

Решением Общего собрания Вадим Якунин переизбран на новый срок председателем Наблюдательного совета СПФО, Лилии Титовой единогласно подтвердили полномочия Исполнительного директора СПФО.

На Общем собрании СПФО принимали поздравления сразу три компании, которые решили вступить в члены СПФО: ООО «Тева», А/С «Алк-Абелло», ООО «МЕРК».

gmpnews