В 2020 году «Вектор-Биальгам» намерен открыть универсальную линию розлива препаратов

Фармацевтическая компания «Вектор-Биальгам», находящаяся в наукограде Кольцово под Новосибирском, откроет в 2020 году универсальную линию, которая будет разливать производящиеся в компании препараты в ампулы, пенфлаконы и инсулиновые флаконы, об этом сообщил генеральный директор компании Леонид Никулин.

«У нас на подходе новая универсальная линия, где одна и та же линия будет разливать [препараты] и в ампулы, и в пенфлаконы, и в инсулиновые флаконы <…>. На нее мы примерно 1 млрд рублей потратим <…> Открываем ее в следующем году», — сказал Никулин.

Линия будет разливать различные препараты, производящиеся «Вектором-Биальгам», в том числе вакцины от гепатита А, гепатита Б, гепатита С, противогриппозные. Линия была разработана в партнерстве с ведущими мировыми фармакологическими центрами, по международным стандартам. В ближайшее время в Новосибирск ожидается очередная поставка комплектующих из Италии специально для этой линии. Универсальность линии позволит сэкономить на строительстве отдельных линий для розлива.

Препараты, прошедшие через новую линию розлива, будут использоваться не только на российском рынке, но и поставляться за рубеж. В последнее время переговоры о партнерстве были проведены в Южной Корее, Германии, Саудовской Аравии.

«Проект «Вектор-Биальгам», безусловно, важен для нас. Компания входит в программу реиндустриализации Новосибирской области. Представители «Вектор-Биальгам» были с нами в составе делегации в бизнес-миссии в Саудовской Аравии», — сообщил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

gmpnews