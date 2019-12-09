В России могут начать производить тест-системы для выявления предрасположенности к раку

Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) совместно с онкологами разработали новый метод для выявления предрасположенности женщин к раку молочной железы. Себестоимость анализа составляет менее 100 рублей, рассказал сотрудник ВГУ Сергей Солодских.

«Мы создали тест-систему для раннего определения признаков предрасположенности к раку молочной железы. Она основана на исследовании особенностей генетических данных человека <…> Это дешевый способ: тест-система стоит около 8 тыс. рублей и рассчитана на 96 реакций — один анализ будет стоить менее 100 рублей», — рассказал ученый.

Разработки тест-системы вели с 2014 года при участии воронежских онкологов на грант Министерства образования и науки в размере около 10 млн рублей. «Тест-система представляет несколько пробирок с определенными растворами, ферментами и самое важное — праймерами для идентификации ДНК. В системе используется технология полимеразной цепной реакции», — добавил ученый. По его словам, женщине для анализа надо будет только сдать кровь.

Он уточнил, что после клинических испытаний тест-системы на базе бизнес-инкубатора ВГУ предполагается создать инновационное предприятие для ее производства.

gmpnews