В Волгограде завершено расследование уголовного дела о сбыте незарегистрированных лекарств

В Волгограде готовят к передаче в суд уголовное дело о незаконном сбыте незарегистрированных лекарственных средств, совершенном организованной группой в крупном размере. Обвинения предъявлены четверым волгоградцам, которые поставляли косметологам средства, не прошедшие регистрацию.
Лекарственные средства для косметологии китайского и корейского производства, которые не прошли регистрацию, предпринимательница закупала в Москве. Затем давала рекламу в интернете и поставляла продукцию в частные кабинеты и салоны красоты Волгограда. В этом ей помогали ее знакомые. Свою вину в содеянном обвиняемые признали.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее аналогичные дела были заведены в Кирове, Омске, Северной Осетии.
В целом российский рынок незарегистрированных, контрафактных продуктов для косметологии оценивается в 200 млн долл.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik