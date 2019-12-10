В Волгограде завершено расследование уголовного дела о сбыте незарегистрированных лекарств

Лекарственные средства для косметологии китайского и корейского производства, которые не прошли регистрацию, предпринимательница закупала в Москве. Затем давала рекламу в интернете и поставляла продукцию в частные кабинеты и салоны красоты Волгограда. В этом ей помогали ее знакомые. Свою вину в содеянном обвиняемые признали.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее аналогичные дела были заведены в Кирове, Омске, Северной Осетии.

В целом российский рынок незарегистрированных, контрафактных продуктов для косметологии оценивается в 200 млн долл.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik