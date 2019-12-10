Исполнительный директор Johnson & Johnson проигнорировал приглашение на слушания в Конгрессе

Как говорится в заявлении подкомитета по экономике и потребительской политике Палаты представителей, топ-менеджер отказывается от участия в слушаниях уже почти месяц.

Представитель J&J Эрни Ньюиц заявил, что подкомитет отказался от предложения компании направить на слушания эксперта по талькосодержащей продукции или ответственного за потребительский бизнес компании. По его словам, Алекс Горски экспертом по этой проблеме не является.

Между тем, он неоднократно заявлял о том, что талькосодержащая продукция компании безопасна и не содержит примеси асбеста, как утверждают многочисленные истцы.

В 2018 году суд принял сторону 22 истиц, у которых, по их словам, развился рак яичников на фоне применения продукции Johnson & Johnson. Суд обязал компанию выплатить 4,69 млрд долл. США в качестве компенсации. Всего против компании подано более 16 тыс. исков.

В октябре 2019 года Johnson & Johnson отозвала из продажи 33 тыс. флаконов с присыпкой Baby Powder.

Илья Дугин

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