Получить специальность фармацевта можно будет менее чем за два года

В документе, опубликованном на портале regulation.gov.ru, говорится, что на базе основного общего образования (9 классов) продолжительность обучения составит 2 года 10 месяцев, а на базе среднего общего образования (11 классов) – 1 года 10 месяцев. Тем, кто выберет очно-заочную форму, штудирововать науки придется дольше, но не более чем на 1,5 и 1 год соответственно.

Чем же пожертвуют ради ускоренной подготовки фармацевтов? Из текста законопроекта складывается ощущение, что всем понемногу (количество академических часов сокращено по каждому циклу почти вдвое), но особенно профессиональным циклом (он урезан почти в 2,5 раза по сравнению с действующим ФГОС). Вызывает настороженность, что в новом документе структура образовательной программы выглядит следующим образом: общий гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и общий естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена. Для сравнения, в действующем стандарте помимо этих блоков в структуре упомянуты разделы: учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная).

«Я не вижу в этом ничего страшного, – рассказал «ФВ» директор медико-фармацевтического колледжа Казанского ГМУ Наиль Мусин. – В советское время был такой же срок подготовки фармацевтов. Профессиональный цикл будем пересматривать, он сократится. Надо понимать, что большинство наших выпускников идут работать в аптечные сети, так что им важнее получить знания в области розничной фармацевтической деятельности. Из нового ФГОС ушли понятия «базовой» и «углубленной подготовки». Но те, кто хочет получить углубленную подготовку, вправе продолжить свое обучение по программе высшего образования».

По мнению Наиля Мусина, сокращение сроков получения специальности сделает фармацевтические колледжи более конкурентоспособными и привлечет дополнительных абитуриентов.

Из пояснительной записки к документу следует, что он подготовлен в целях реализации пункта ‎7 Приложения № 1 к паспорту федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования). Сам пункт 7 звучит так: «Обновлены перечни профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование».

Если новый ФГОС будет принят, он начнет действовать уже 1 сентября 2020 года, а его предшественник «33.02.01 Фармация», утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 501 от 12.05.2014, прекратит свое действие.

Екатерина Погонцева

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