Резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» в два с лишним раза увеличил объем инвестиций в проект

9 декабря на заседании экспертного совета ОЭЗ «Санкт-Петербург», в который входят представители законодательного и исполнительных органов власти, финансово-кредитных организаций, консалтинговых компаний и профильных союзов, внесены изменения в проект АО «СмитХелскеа».

Первоначальный объем инвестиций в проект составлял 911,9 млн руб. После одобренной экспертным советом корректировки сумма вложений увеличивается до 2,21 млрд, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Кроме того, резидент конкретизировал сроки реализации проекта – строительство предприятия по разработке и производству диализаторов, фильтров для плазмафереза, артериовенозных магистралей, магистралей для введения химических препаратов и рентгеноконтрастных веществ, а также оборудования для плазмафереза и гемодиализа планируется завершить в III квартале 2021 года.

После выхода завода на проектную мощность инвесторы рассчитывают на годовую выручку в 40 млн долл.

Ольга Островская

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