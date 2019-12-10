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Merck & Co купит ArQule

армацевтическая компания Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) объявила о приобретении биотехнологической компании ArQule, Inc. («Аркьюле Инк.»), сообщает NASDAQ.

Общая сумма сделки, завершение которой запланировано на I квартал 2020 года, составит 2,7 млрд долл. США (20 долл. США за акцию).

ArQule специализируется на разработке ингибиторов киназ для лечения онкологических и других заболеваний.

Сделка позволит MSD диверсифицировать портфель онкопрепаратов за счет таргетных средств для терапии гемобластоза.

Ведущий экспериментальный препарат компании ArQule – ARQ 531 проходит II фазу клинических исследований для лечения B-клеточного лейкоза.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Декабрь 10, 2019 | Просмотров: 88