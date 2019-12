Boehringer Ingelheim прибегнет к помощи разработчика ИИ-решений Резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» в два с лишним раза увеличил объем инвестиций в проект » Merck & Co купит ArQule армацевтическая компания Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) объявила о приобретении биотехнологической компании ArQule, Inc. («Аркьюле Инк.»), сообщает NASDAQ. Общая сумма сделки, завершение которой запланировано на I квартал 2020 года, составит 2,7 млрд долл. США (20 долл. США за акцию). ArQule специализируется на разработке ингибиторов киназ для лечения онкологических и других заболеваний. Сделка позволит MSD диверсифицировать портфель онкопрепаратов за счет таргетных средств для терапии гемобластоза. Ведущий экспериментальный препарат компании ArQule – ARQ 531 проходит II фазу клинических исследований для лечения B-клеточного лейкоза. Илья Дугин

