Merck & Co купит ArQule

армацевтическая компания Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) объявила о приобретении биотехнологической компании ArQule, Inc. («Аркьюле Инк.»), сообщает NASDAQ.
Общая сумма сделки, завершение которой запланировано на I квартал 2020 года, составит 2,7 млрд долл. США (20 долл. США за акцию).
ArQule специализируется на разработке ингибиторов киназ для лечения онкологических и других заболеваний.
Сделка позволит MSD диверсифицировать портфель онкопрепаратов за счет таргетных средств для терапии гемобластоза.
Ведущий экспериментальный препарат компании ArQule – ARQ 531 проходит II фазу клинических исследований для лечения B-клеточного лейкоза.
Илья Дугин
pharmvestnik