Boehringer Ingelheim прибегнет к помощи разработчика ИИ-решений

Разработанная Healx программа Healnet на основе ИИ осуществляет выбор из множества источников данных по редким заболеваниям и фармакологии, включая клетки-мишени, симптомы, результаты секвенирования и научную литературу, что облегчает прогнозирование того, насколько тот или иной препарат подойдет определенной группе пациентов. Цель – помочь BI приоритизировать показания по препаратам для проведения дальнейших исследований.

Healx также имеет опыт в определении препаратов для лечения редких заболеваний, таких как синдром Питта–Хопкинса и синдром ломкой Х-хромосомы, характеризующихся задержкой развития и интеллектуальными нарушениями. По информации разработчика, с помощью платформы Healnet ранее были определены 8 препаратов-кандидатов, перепрофилированных для лечения указанных расстройств, включая один препарат, в настоящее время проходящий клинические исследования II фазы.

Татьяна Кублицкая

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