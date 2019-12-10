Boehringer Ingelheim прибегнет к помощи разработчика ИИ-решений

Немецкая компания Boehringer Ingelheim («Берингер Инхельхайм»; BI) заключила соглашение о партнерстве с британской Healx («Хилкс»), работающей в сегменте поиска новых препаратов. Это даст BI возможность повысить эффективность определения новых показаний для препаратов из своего портфеля и использовать платформы на основе искусственного интеллекта (ИИ) для определения потенциала этих препаратов в лечении редких неврологических заболеваний, сообщает портал FierceBiotech.
Разработанная Healx программа Healnet на основе ИИ осуществляет выбор из множества источников данных по редким заболеваниям и фармакологии, включая клетки-мишени, симптомы, результаты секвенирования и научную литературу, что облегчает прогнозирование того, насколько тот или иной препарат подойдет определенной группе пациентов. Цель – помочь BI приоритизировать показания по препаратам для проведения дальнейших исследований.
Healx также имеет опыт в определении препаратов для лечения редких заболеваний, таких как синдром Питта–Хопкинса и синдром ломкой Х-хромосомы, характеризующихся задержкой развития и интеллектуальными нарушениями. По информации разработчика, с помощью платформы Healnet ранее были определены 8 препаратов-кандидатов, перепрофилированных для лечения указанных расстройств, включая один препарат, в настоящее время проходящий клинические исследования II фазы.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik