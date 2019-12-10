ГК «ЭРКАФАРМ» продает 70 препаратов под собственной торговой маркой

Как сообщили в компании, на текущий момент СТМ представлены в основных группах лекарств 14 категорий: обезболивающие, сердечно-сосудистые, ЖКТ, респираторные, противовирусные, антибиотики и др.

В линейке 38 брендов, включая зонтичный бренд «ЭРКАФАРМ», который объединит небрендозависимые лекарства в низкой и средней ценовой категории: валериана, перманганат калия, активированный уголь, перекись водорода. Часть лекарств была зарегистрирована в качестве БАД, эти позиции уже доступны в аптеках.

«Весь ассортимент был разделен на кластеры по потребностям клиента, далее мы оценивали оборот категории, скорость оборачиваемости, потенциал доходности на единицу. И только после этого объявляли конкурс на производство. Сейчас в производстве находится 40 препаратов, 70 уже поступили в продажу и более 60 – на регистрации. В следующем году в продажу поступят 150 препаратов, ожидаем, что оборот СТМ ЛС превысит 1 млрд рублей. В планах до конца 2021 года завести СТМ в каждую категорию лекарственных средств», – сказала генеральный директор ГК «ЭРКАФАРМ» Анастасия Карпова.

По ее словам, компания ведет переговоры с партнерами, которые готовы продавать СТМ в своих торговых точках.

pharmvestnik