«Генериум» получил одобрение на проведение клинических испытаний препарата для лечения ОЛЛ

Это первый кандидат на будущий препарат компании «Генериум», разработанный с использованием технологии компании «Ионтас» Лимитед (IONTAS), лидера в области обнаружения и оптимизации полностью человеческих антител.

«Генериум», благодаря технологическому ноу-хау компании IONTAS разработал анти-CD3 компонент биспецифической молекулы, которая связывается одновременно с антигеном СD19 на поверхности раковых клеток и с антигеном CD3 на Т-лимфоцитах, что приводит к активации Т-клеток и селективному лизису раковых клеток. Уникальная архитектура данного биспецифического антитела и его анти-CD19 компонент являются собственной разработкой «Генериум». Данный препарат относится к новому классу иммунотерапии рака — «биспецифические антитела, вовлекающие Т-клетки». Доклинические испытания препарата на животных моделях лейкоза и лимфом продемонстрировали его высокую эффективность, безопасность и удобство применения.

Одобрение препарата к проведению клинических испытаний говорит о высочайшем качестве антител и глубокой экспертизе внутри компании «Генериум», позволившей достичь этой важной клинической вехи.

Д-р Джон Маккафферти, генеральный директор IONTAS, отметил: «Мы очень гордимся нашим участием в этом проекте и рады, что «Генериум» достиг этого важного этапа. Мы надеемся на успех в первой фазе испытаний и воодушевлены перспективой того, что наше анти-CD3 антитело внесет позитивный вклад в арсенал новых и инновационных методов лечения рака».

«Мы остановили свой выбор на компании IONTAS благодаря их безукоризненному послужному списку и наличию в портфолио технических ноу-хау. Мы были уверены, что IONTAS предоставит антитела, которые будут пригодны для использования в наших биспецифических программах, и не были разочарованы. Мы надеемся на успешные клинические испытания нашего уникального препарата, который в случае одобрения позволит расширить инструментарий российского здравоохранения в борьбе с онкологическими заболеваниями», — заключил генеральный директор МБЦ «Генериум», проф. Равиль Хамитов.

Источник: АО «Генериум»

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