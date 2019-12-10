Sanofi прекратит исследования в области лечения диабета

В сентябре 2019 года новым исполнительным директором Sanofi стал Пол Хадсон. Его основной задачей является «оживление» компании.

Отказ от исследований в области лечения сахарного диабета – поворотный момент для компании, лидировавшей на рынке препаратов инсулина в течение почти двух десятилетий. Сегодня компания переживает сложные времена из-за потери патентной защиты и снижения объема продаж в этом сегменте.

Sanofi старается добиться ведущих позиций во многих сегментах фармрынка, в т.ч. в онкологии. На днях компания объявила о приобретении американской биотехнологической компании Synthorx («Синторкс») за 2,5 млрд долл. США.

Особое значение в компании придают коммерческому потенциалу препарата для лечения экземы Dupixent, недавно одобренного и для других показаний, в т.ч. для лечения бронхиальной астмы. По прогнозам, объем продаж препарата может достичь более чем 10 млрд евро. В 2018 году объем продаж Dupixent, разработанного совместно с американской компанией Regeneron Pharmaceuticals («Редженерон Фармасьютикалз»), увеличился на 268% и составил 788 млн евро.

Также в рамках реструктуризации Sanofi сократит количество глобальных подразделений с пяти до трех: специализированные лекарственные препараты, в т.ч. для лечения онкологических и редких заболеваний, вакцины и препараты для лечения распространенных заболеваний.

Илья Дугин

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