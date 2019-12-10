«Акрихин» наращивает потенциал за счет развития R&D

От общего к частному

— Какие главные задачи стоят перед ЦНИиР?

— Они соответствуют общей стратегии нашей компании, это задачи по расширению бизнеса и присутствия на фармрынке. Речь идет о трех основных категориях продуктов: дженерики, оригинальные препараты и дженерики-плюс. Не менее важная задача — осуществлять поддержку продуктов, которые выпускает «Акрихин», совершенствуя процесс производства и внедряя современные методы контроля качества.

— Каких результатов удалось добиться вашему подразделению?

— За последние пять лет мы обеспечили существенный прирост новых продуктов на нашей производственной площадке «Акрихин», — всего было введено в коммерческое обращение 25 новых препаратов. 2019 год стал рекордным: на фоне возросшего объема выпуска продукции R&D-центр внедрил 11 новых разработок.

— На каких терапевтических направлениях акцентирует свою деятельность центр?

— Если говорить о мягких лекарственных формах — это дерматологическое и гинекологическое направления. В твердых лекарственных формах основные направления — кардиология, диабет, туберкулез, неврология. Увеличивается количество наименований противовивирусных препаратов, витаминных средств. В этом году производственная линейка «Акрихин» пополнилась препаратом для снижения уровня холестерина в крови, венотонизирующим, ноотропным, противовирусным, витаминными лекарственными средствами и другими.

Свои люди

— Как внешние требования бизнеса влияют на стратегию работы R&D-центра?

— Для того чтобы быть первыми на рынке, произвести первый дженерик, необходимо следовать трем основным правилам: работать с предъявлением высоких требований к качеству продукта, быстро и с минимальными затратами. Если при расчете каждой составляющей мы позволим себе ошибиться, то опоздаем с выходом на рынок. А в современном мире опаздывать — значит терять деньги. Как следствие, крупным (а часто и любым) компаниям вы становитесь неинтересны. Отсюда и складывается наша стратегия: делать своевременно, на высоком уровне качества, с эффективным и экономичным производственным процессом.

— Научно-исследовательский сектор требует инвестиций в оборудование, кадры, привлечение к разработкам ученых из разных областей. Как с этим обстоит ситуация в «Акрихине»?

— Безусловно, без постоянной модернизации не обойтись. В «Акрихине» за последние пять лет на эти цели только в Центр научных исследований и разработок было инвестировано более 150 млн руб., не говоря уже о производственной площадке. В ЦНИиР была произведена реконструкция лабораторий, приобретены приборы для контроля качества и оборудование для разработки технологий.

И конечно же кадровый вопрос всегда один из ключевых. Конкуренция в этом секторе фармрынка колоссальная. Все борются за то, чтобы привлечь квалифицированных специалистов, обучить их, сделать так, чтобы они были заинтересованы в долговременной работе.

На сегодня ЦНИиР полностью укомплектован профессиональными кадрами с профильным образованием. Существенный вклад в обучение персонала и внедрение современных европейских практик, связанных с разработкой лекарственных препаратов, оказал наш стратегический партнер — компания Polpharma. Мы и по сей день взаимно обогащаемся знаниями в области наших компетенций.

Кроме того, мы проводим исследования с привлечением внешних специалистов. В зависимости от поставленных задач мы привлекаем ученых из профильных научно-исследовательских организаций. Результаты совместных научных работ публикуются в известных мировых журналах, представляются на международных конференциях (к примеру, в этом году на CEEC-TAC51&Medicta2019).

— Как решается вопрос преемственности поколений?

— Средний возраст нашего специалиста R&D — 30-35 лет. Часть подразделения составляют сотрудники 35-50 лет. Также хорошо представлены молодые специалисты, которые закончили профильные вузы. Для них открывается возможность последующего обучения внутри компании на новейшем оборудовании, приобретения и развития необходимых компетенций.

Место встречи

— Какие тенденции, достижения и проблемы в R&D-секторе российской фарминдустрии вы бы выделили?

— Далеко не все отечественные фармпроизводители имеют собственные R&D-центры. Но прошло то время, когда у руководителей даже крупных компаний было мнение, что нужно избавляться от собственных научных исследований и акцентировать внимание на приобретение уже готовых разработок или продуктов у западных партнеров. Сейчас вектор развития направлен на то, чтобы создавать свои инновационные продукты, развивать внутри отрасли научный потенциал, который поможет выйти индустрии на более высокий уровень.

Одно из основных направлений R&D — обеспечение продуктами не только собственного производства, но и разработка лекарственных препаратов для производственных площадок партнеров. И к нам часто обращаются компании для того, чтобы использовать наш опыт и компетенции, например, в части разработки мягких лекарственных форм. Здесь я вижу одну из основных позитивных коллабораций будущего.

— Как на работе центра отразилась стремительная цифровизация фармотрасли, и какие новые перспективы она открывает?

— Конечно, мы не отстаем в этом отношении и даже стараемся опережать время. С одной стороны, наличие оцифрованных научных данных — это всегда возможность оперативно посмотреть на происходящие процессы, получить к ним доступ, провести анализ, внести необходимые изменения. С другой — появляются дополнительные компетенции — теперь каждый химик и технолог должен хорошо ориентироваться в IT-системах, чтобы оперировать этими данными. Все это не быстрый процесс, но мы вовлечены в него уже сегодня и, например, при аудитах в обязательном порядке предоставляем свежие данные, которые были получены с использованием новых технологий.

— Каковы результаты аудитов?

— На нашей производственной площадке регулярные встречи с аудиторами различных организаций уже давно вошли в норму нашей работы. Отдельно хотелось бы отметить аудиты нашего центра европейскими и американскими партнерами, например, компаниями Polpharma и Johnson & Johnson. Это всегда интересное взаимодействие и для нас, и для них. Приятно осознавать, что мы выполняем требования, которые к нам предъявляют. Конечно, мы получаем незначительные замечания, но они быстро устраняются, и с каждым годом их количество уменьшается. Это говорит о том, что мы быстро учимся и развиваемся, внимательно относимся к нашим партнерам и окружающей регуляторной среде не только в нашей стране, но и за рубежом. И, самое главное, мы готовы к новым вызовам фармацевтической индустрии и интересным предложениям.

Сергей Рякин

pharmvestnik