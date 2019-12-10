Завод медизделий для диализа Smith Healthcare в Санкт-Петербурге подорожал до 2,21 млрд рублей

Компания Smith Healthcare нарастила инвестиции в создание производства медицинских изделий для диализа в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» более чем в два раза – с 915,4 млн до 2,21 млрд рублей. Кроме того, срок ввода предприятия в эксплуатацию перенесен на год – на III квартал 2021 года. Компания Smith Healthcare нарастила инвестиции в создание производства медицинских изделий для диализа в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» более чем в два раза – с 915,4 млн до 2,21 млрд рублей. Кроме того, срок ввода предприятия в эксплуатацию перенесен на год – на III квартал 2021 года.

Завод возводится на площади 1,24 га на площадке «Новоорловская» в Приморском районе Санкт-Петербурга. На предприятии планируют локализовать выпуск диализаторов и артериовенозных магистралей, фильтров и аппаратов плазмафереза, магистралей для инфузионной и трансфузионной терапии. Мощность производства на первом этапе составит 1 млн медицинских изделий в год с постепенным наращиванием по мере развития в течение девяти лет.

Компания Smith Healthcare работает с 2008 года и является дистрибьютором медизделий ведущих мировых производителей, в том числе Philips, Abbott, Drager, Jonson&Jonson. По данным системы СПАРК-Интерфакс, АО «Смитхелскеа» принадлежит четырем гражданам России. Юридическое лицо АО «Смитхелскеа» зарегистрировано в 2017 году, финансовые показатели не раскрываются.

В декабре 2017 года АО «Смитхелскеа» подало заявку на строительство завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Предполагалось, что предприятия заработает в 2020 году, объем инвестиций в проект составлял 915,4 млн рублей. Помимо Smith Healthcare, планы по созданию промплощадки на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» озвучивал «Биокад», намереваясь вложить в производство лекарств 3 млрд рублей.

Источник: ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Фото: cre.ru