Мосгордума предложит ряд мер по борьбе с нелегальным сбытом сильнодействующих лекарств

Участники круглого стола «Лечат или калечат: как бороться с незаконной продажей лекарственных средств в московских аптеках», состоявшегося в рамках совместного заседания комиссий Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике и по здравоохранению и охране общественного здоровья, предложили комплекс мер по борьбе с нелегальным оборотом сильнодействующих препаратов.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, фракция партии «Единая Россия», отметил, что «проблема нелегального оборота сильнодействующих лекарственных препаратов актуальна, данный вопрос уже не первый год обсуждается на уровне субъектов и Правительства РФ. В Госдуме рассматриваются разные законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконной продажей лекарств в аптеках».

«По результатам проверок 415 объектов фармацевтического бизнеса за прошлый год МВД России по Москве выявило многочисленные правонарушения. Было возбуждено 12 уголовных дел, составлен 141 административный протокол за нарушение правил оборота сильнодействующих препаратов, в том числе за их реализацию без необходимой для этого лицензии. К ответственности было привлечено 174 юридических лица».

«Что касается темы сегодняшнего круглого стола – борьбы с незаконной продажей сильнодействующих лекарственных средств в московских аптеках, мы работаем над этим с апреля 2019 года. Например, нами прорабатывался вопрос о возможности увеличения штрафов за нарушение лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в частности – за нарушение правил регистрации операций с сильнодействующими препаратами», — продолжил свое выступление Шапошников.

«Недавнее расширение списка сильнодействующих веществ, включение в него популярных у «аптечных наркоманов» препаратов, которые применяются для лечения заболеваний глаз, снятия послеоперационных болей и судорог при эпилепсии, ставит перед нами новые вызовы. Нужны дополнительные, в том числе и законодательные меры, которые смогут пресечь незаконный оборот сильнодействующих препаратов в аптеках нашего города. Считаю, что по итогам «круглого стола» необходимо проработать предложения всех сторон, что позволит создать действенные рычаги в борьбе с незаконной продажей лекарственных средств в московских аптеках».

По результатам обсуждения было принято решение составить дорожную карту, в которую войдет перечень мер по решению проблемы нелегального сбыта сильнодействующих препаратов, а также создать межведомственную рабочую группу с участием депутатов Мосгордумы, представителей МВД, Росздравнадзора, профильных департаментов Правительства Москвы и общественных организаций.

Необходимо напомнить, что с 1 декабря вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации. Речь идет о статье 234 УК РФ. Расширился список запрещенных сильнодействующих препаратов. В него включили прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики. Теперь продажа этих препаратов без рецепта перестала быть административным правонарушением и влечет уголовную ответственность.

gmpnews