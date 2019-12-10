Мосгордума предложит ряд мер по борьбе с нелегальным сбытом сильнодействующих лекарств » «Medicines for Europe» об «идеальном шторме» и призывы к организации государственного производства лекарств Исполнительный комитет «Medicines for Europe» (Лекарственные средства для Европы), бывшей Европейской ассоциации производителей генерических лекарственных средств (European Generic Medicines Association — EGA), 26 ноября направил Европейской комиссии открытое письмо с просьбой уделить приоритетное внимание решению проблемы нехватки лекарств. Представительный орган европейских производителей генериков выразил «большую обеспокоенность» нехваткой лекарств и призвал европейских лидеров вывести их производство из Индии и Китая, чтобы помочь стабилизировать поставки. Как отмечено в письме, «производители непатентованных лекарств поставляют около 70% рецептурных препаратов в Европе. Со своими стоимостью и эффективностью генерические лекарства за последние 12 лет позволили удвоить доступность лекарств в Европе для лечения наиболее распространенных хронических заболеваний. Однако сдерживание затрат, промышленные факторы и новые нормативные требования угрожают этому». В течение многих лет после финансового кризиса 2009 г. организация производителей предупреждала о последствиях чрезвычайных мер по сдерживанию расходов, таких как обязательное снижение цен, механизмы возврата средств и закупок с акцентом только на стоимость: нестабильность, ведущая к уходу продуктов и компаний с рынка. Эти меры в сочетании с производственными и нормативными изменениями во всем мире в настоящее время явно влияют на наиболее уязвимые лекарства. Недавно Китай начал консолидировать свой сектор производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) с целью улучшения защиты окружающей среды и обеспечения поставок для внутреннего рынка, что оказывает значительное влияние на Европу. Имплементация правил сериализации в ЕС для борьбы против фальсификации повлияла на стоимость производства, сложность и производительность. Эти и другие проблемы (Brexit) не только связывают ресурсы, которые могли быть вложены в производство, они также повышают затраты на сырье и расходные материалы, вызывают сокращение производственных мощностей и усложнение цепочки поставок, усугубляя нехватку. В связи с озабоченностью по поводу нехватки, страны Европы в настоящее время вводят требования к запасам и суровые штрафы для обеспечения снабжения своих пациентов. Хотя необходимость этих мер можно понять, они еще больше повысят риски и затруднения производителей и в конечном итоге приведут к увеличению дефицита. Кроме того, существует очень реальный риск того, что проблемы одних стран будут решать за счет других. Мы являемся свидетелями «идеального шторма» (синергического эффекта многих неблагоприятных факторов) рыночной и регуляторной политики с изменением динамики производства в глобальном масштабе, повышающим риск нехватки и/или проблем с поставками, отмечено в письме. ЕС должен стать проводником «пересборки» взаимоотношений производителей, регуляторов и плательщиков/закупщиков лекарств с целью поощрять инвестиции в производство за счет снижения сложности регулирования и затрат, отменив ненадежные меры по сокращению затрат в непатентном секторе и поощрение организации доступа, а не наказание за него. Национальные усилия по устранению коренных причин нехватки требуют координации на уровне ЕС на основе формата, аналогичного немецкому «Pharmadialog», обеспечивающему деятельное взаимодействие между промышленностью, регулирующими органами, плательщиками и политиками. В силу указанных причин производители генериков призывают Европейскую комиссию нового состава уделить приоритетное внимание предотвращению дефицита в течение первых 100 дней путем выполнения 4 рекомендаций: Создать механизм сотрудничества для координации политики ЕС и отдельных стран с целью снижения риска нехватки и избегания негативных явлений, из-за которых политика одной страны создает проблемы с поставками в другой. Привлечь министерства здравоохранения и промышленности к определению политики стимулирования инвестиций в производство, в том числе: руководство закупками лекарств в соответствии с едиными правилами;

комплекс мер по производственным и конкурентным подходам, способным стимулировать увеличение инвестиций. Ввести меры по снижению сложности и стоимости регулирования в непатентном секторе ЕС, в том числе для повышения привлекательности поставок лекарств для небольших европейских рынков. С министерствами здравоохранения обратить внимание на меры сдерживания расходов, которые явно снизили конкуренцию в генерическом секторе. apteka.ua