В Кировской области будут выпускать лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Биофармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Merck запускает в Кировской области производство лекарственного средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Официальный старт запуска полного цикла производства одного из ключевых средств, входящих в перечень жизненно-необходимых препаратов для лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, прошёл в режиме телемоста «Киров – Москва». Перспективы производства и главные вопросы отрасли обсудили с участием главы региона Игоря Васильева, председателя правительства Кировской области Александра Чурина, министра здравоохранения региона Андрея Черняева, представителей Минздрава и Минпромторга России, руководства компаний «Нанолек» и Merck в России. Биофармацевтическая компания «Нанолек» совместно с Merck запускает в Кировской области производство лекарственного средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Официальный старт запуска полного цикла производства одного из ключевых средств, входящих в перечень жизненно-необходимых препаратов для лечения артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, прошёл в режиме телемоста «Киров – Москва». Перспективы производства и главные вопросы отрасли обсудили с участием главы региона Игоря Васильева, председателя правительства Кировской области Александра Чурина, министра здравоохранения региона Андрея Черняева, представителей Минздрава и Минпромторга России, руководства компаний «Нанолек» и Merck в России.

— Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться главной причиной смертности населения в России, — отметил важность запуска производства Игорь Васильев. — Большая работа по улучшению ситуации проводится и в Кировской области — в ближайшие четыре года в регионе запланировано масштабное переоснащение регионального и первичных сосудистых центров. Сердечно-сосудистая служба получает 567 единиц оборудования, включая магнитно-резонансный и компьютерный томографы, ангиографическую систему и систему нейронавигации.

Кроме того, регулярный приём назначенных врачом лекарственных препаратов является важной составляющей лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ежегодно препарат «Конкор» принимают более 2,5 млн людей по всей стране. Реализация проекта по локализации в Кирове позволит полностью покрыть потребность в нём российских пациентов.

— Мы с гордостью можем сказать, что наш кировский производитель выпускает качественные лекарственные препараты, современные вакцины, обеспечивая доступность и качество оказания медицинской помощи, — подчеркнул губернатор.

Компания «Нанолек», по словам Игоря Васильева, является одним из приоритетных инвестиционных проектов Кировской области, предоставляя рабочие места, инвестируя в развитие компетенции в области биотехнологий, а также поддерживая социально-культурную сферу региона. На сегодняшний день в производстве препарата «Конкор» в Кирове задействовано более 110 сотрудников.

— Всего на предприятии «Нанолек» трудятся более 500 человек, по итогам прошлого года налоговые поступления от компании в бюджет Кировской области составили 27,7 млн рублей, — отметил Александр Чурин. — Для нашего региона развитие фармацевтической промышленности очень актуально, поэтому правительство Кировской области активно взаимодействует с БМК «Нанолек» по ряду направлений — это и создание «Биополиса», и развитие международного сотрудничества, и многое другое.

Очередная локализация производства иностранного препарата на мощностях российского завода — большой шаг на пути к повышению безопасности цепочки поставок лекарственного средства в России и доступности для пациентов — это подчеркнули все эксперты в области здравоохранения в ходе телемоста.

Общая продолжительность реализации выхода на полный цикл производства «Конкора» в России составила 4 года, трансфер технологий – 2 года. После выхода на полную мощность в 2021 планируется выпустить 650-700 млн таблеток. По словам генерального директора Merck Biopharma в России и СНГ Маттиаса Вернике, современные производственные площадки в России, в том числе в Кирове, полностью отвечают международным требованиям и стандартам.

— Мы рады нашему длительному и успешному сотрудничеству с Merck — одной из крупнейших научно-технологических компаний мира. Взаимодействие позволит российским пациентам получать терапию качественными оригинальными препаратами, произведёнными в России. Создание дополнительной производственной линии в Кирове позволит увеличить объёмы производства в несколько раз, что позволит обеспечить препаратом ещё больше людей, — отметил президент компании «Нанолек» Владимир Христенко.

Уменьшение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из задач стратегии развития фармацевтической промышленности России «Фарма 2020». В Кировской области борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», одного из 12 нацпроектов, определённых в указе президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.