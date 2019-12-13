В 2020 году «Биохимик» займется разработкой и синтезом молекул 17-ти противоопухолевых ЛП

АО «Биохимик» активно развивается и реализует курс на импортозамещение. Ежегодно завод запускает в производство десятки новых лекарств, обеспечивая потребителей эффективными, безопасными и качественными медпрепаратами по доступным ценам.

Основной задачей для предприятия на ближайшее время, как и ранее, будет производство инновационных антибиотиков доступных для граждан нашей страны.

В ближайшее время АО «Биохимик» выпустит на фармацевтический рынок антибактериальный препарат Цефоперазон + Сульбактам, который является эффективной комбинацией цефалоспорина III поколения цефоперазона с ингибитором бета-лактамаз сульбактамом. Лекарственное средство будет выпускаться в форме порошка для приготовления инъекций. При выпуске антибактериального препарата на предприятии будут использоваться все стадии производства лекарственного средства.

Этот антибиотик широкого спектра действия эффективен в отношении большинства грамположительных микроорганизмов и обладает высокой активностью к грамотрицательным бактериям. И это очень важный фактор при стремительном нарастание устойчивости у грамотрицательных возбудителей внутрибольничных инфекций, который вызывает сильную тревогу у врачебного сообщества. Так, уже более 50 процентов штаммов синегнойной палочки и более 60 процентов штаммов ацинетобактера в стационарах различных регионов России обладают экстремальной устойчивостью к антибиотикам. Более 70 процентов энтеробактерий резистентны к широко применяемым антибиотикам.

Главным отличием зарегистрированного АО «Биохимик» Цефоперазона + Сульбактама от других препаратов этой группы является высокая антибактериорезистентность и легкая переносимость его воздействия пациентами.

Вот как о препарате Цефоперазон + Сульбактам отзывается эксперт.

Сергей Владимирович Маткевич, к.м.н., заведующий хирургическим амбулаторным отделением Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Центр диагностики и реабилитации»:

«Преимущество комбинации цефалоспоринов с сульбактамом состоит в расширении антимикробного спектра за счет грамотрицательных бактерий, что позволяет эффективнее бороться против госпитальных инфекций. Исследования доказали: чувствительность некоторых энтеробактерий, вызывающих нозокомиальные инфекции, оказалась в 5 раз выше к действию комбинации, чем к монотерапии. Преимущество подобной комбинации при интраабдоминальных инфекциях, сепсисе, пиелонефрите, в профилактике послеоперационных осложнений выявлено опытным путем. Кроме того, синергизм действия сульбактама и цефоперазона позволяет снизить концентрации компонентов для достижения выраженного и стойкого противомикробного эффекта. Безусловно, российским фармкомпаниям необходимо сделать приоритетными производство таких значимых и востребованных препаратов. Инициативы завода АО «Биохимик» по разработке и созданию антибиотиков полностью российского производства являются примером грамотной реализации импортозамещающей стратегии».

Помимо антибиотиков в перечень зарегистрированных АО «Биохимик» препаратов вошли и растворы для внутривенного введения – Цисатрокурия безилат (препарат для расслабления мышц) и Траниксамовая кислота — лекарственное средство, которое применяют для лечения или предотвращения чрезмерной потери крови от травмы, хирургического вмешательства, гемофилии.

Одной из стратегически важных для «Биохимика» задач является реализация в рамках поручений Президента общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Завод приступил к разработке инновационного проекта по созданию онкологических препаратов, который будет осуществлен в ближайшем будущем.

Не секрет, что процент смертности от онкологических заболеваний один из самых высоких не только в нашей стране, но и во всем мире. С каждым годом появляются новые и разные средства борьбы с онкологией. В том числе и лекарственные препараты. Для России важно, чтобы они были отечественного производства: зависимость от зарубежных поставок опасна, особенно учитывая нынешнюю сложную международную обстановку. Глава государства поставил задачу перед Министерством здравоохранения и Министерством промышленности РФ развивать это направление, активно привлекая к решению непростой задачи науку и отечественную фарминдустрию. «Биохимик» активно включился в эту работу. Уже в 2020 году на предприятии начнется фармацевтическая разработка и синтез молекул 17-ти противоопухолевых препаратов. Лекарства будут направлены на борьбу практически со всеми видами онкологии (рак щитовидной и молочной железы, меланома кожи, рак головного мозга и др.)

Ирина Евгеньевна Гусева, кмн, БПНЦ РАН:

«Смертность от онкологических заболеваний в России все еще очень высока. Однако снизить ее, продлить жизнь больному, улучшить ее качество возможно за счет повышения доступности инновационных лекарственных препаратов. Кроме того, существуют нозологии, а также определенные группы онкологических пациентов, при лечении которых могут быть эффективны только инновационные таргетные противоопухолевые лекарства. К такой категории, в частности, относятся пациенты, страдающие раком почки. Научно-исследовательские работы, осуществляемые на заводе «Биохимик», и его современные технологические возможности позволят поднять возможности терапии онкологических заболеваний на новый уровень».

Кроме того, в перечень зарегистрированных препаратов АО «Биохимик» вошли Гепреда (лиофилизат), Кларитромицин, Декскетопрофен, Цефепим, Атракурия безилат и др. Всего же за 2019 год АО «Биохимик» получил более 20 регистрационных удостоверений на новейшие лекарственные средства, прежде не производившиеся в нашей стране. В следующем году планируется зарегистрировать более 40 препаратов.

В перспективе предприятие будет обладать одним из самых больших портфелей современных препаратов различных форм выпуска.

gmpnews