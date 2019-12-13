В Госдуме предложили сделать бессрочной регистрацию импортных лекарств с доказанной эффективностью

Депутат Госдумы, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров предложил сделать бессрочным регистрационное удостоверение для импортных лекарственных препаратов, клиническая эффективность которых доказана. Об этом он сообщил в ходе круглого стола на тему «Кто получит незарегистрированные лекарственные препараты в 2020 г.?».

«Лекарства, у которых закончился срок действия регистрационного удостоверения. Иностранцы его ввозили, зарегистрировали, а потом прекратили его ввозить. Мы думаем, что необходимо изменить закон о регистрации лекарственных препаратов. Если они производятся и используются, а клиническая эффективность доказана безопасностью, он много времени работает, для таких лекарственных препаратов нужно сделать бессрочное регистрационное заявление. Нормальный логический путь», — заявил А.Петров.

Также он добавил, что уже были случаи, когда срок регистрации у препарата истек, а компания не успела перерегистрировать его на территории России. «В результате появились у нас социальные протесты с отсутствием лекарственных препаратов в аптеке или в госпитале», — заключил депутат.

mskagency