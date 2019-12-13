«Ярославская фармфабрика» получит заем ФРП по программе маркировки лекарств

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 8 займов для реализации проектов в Волгоградской, Свердловской, Липецкой и Ярославской областях, а также в Республике Татарстан. Сумма займов от ФРП превысит 1,6 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 2,8 млрд рублей.

Среди одобренных проектов есть и очередной заем в рамках специализированной программы «Маркировка лекарственных средств». «Ярославской фармацевтической фабрике» одобрен заем на 18,05 млн рублей.

Предприятие специализируется на выпуске галено-фармацевтических препаратов – настоек, жидких экстрактов из лекарственного растительного сырья, растворов, производство лекарств, жидких лекарственных смесей, спиртов, сиропов, масел, мазей и линиментов. Сегодня в ассортименте фабрики более 80 наименований лекарственных средств.

В настоящее время на предприятии идет как реконструкция главного, так и вспомогательного корпусов, а также широкомасштабное переоснащение производства с целью увеличения объема и ассортимента, а также повышение качества выпускаемых препаратов. Помимо регионов России, «Ярославская фармацевтическая фабрика» осуществляет поставки своих препаратов в страны ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Грузию, Киргизию, Южную Корею.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

gmpnews