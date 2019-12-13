«АКРИХИН» поставил новый рекорд: за год выпущено 100 000 000 упаковок лекарств

100 000 000 упаковок лекарственных препаратов с начала года – такой новый рекорд установил завод «АКРИХИН» 10 декабря. В упаковке под символическим «круглым» номером был произведен противовоспалительный крем Комфодерм® М 2 собственной разработки предприятия.

Производство 100 миллионов упаковок в год – это значимый рубеж, к достижению которого «АКРИХИН» стремился на протяжении последних нескольких лет. Добиться желаемого результата удалось благодаря реализации масштабной программы по оптимизации всех производственных процессов, фокусу на эффективное использование имеющихся мощностей оборудования и его дополнительную модернизацию, постоянному развитию системы качества одновременно с разработкой и успешным запуском новых продуктов на производственной площадке. И, конечно, в основе этого результата лежит слаженная работа всей команды завода в тесном сотрудничестве с другими подразделениями компании «АКРИХИН».

Символичным является и то, что в знаковой 100-милионной упаковке выпущен препарат Комфодерм® М 2 — продукт собственной разработки Центра научных исследований и разработок компании «АКРИХИН». Препарат производится на заводе в полном соответствии со стандартами GMP. Комфодерм® М 2 крем для наружного применения относится к линейке противовоспалительных препаратов для местного применения и обладает уникальным комбинированным составом, аналогов которому нет на рынке.

Елена Касакина, вице-президент по производственной деятельности компании «АКРИХИН»:

«За последние три года завод «АКРИХИН» проделал колоссальную работу по оптимизации и повышению эффективности всех бизнес-процессов, что позволило нам выйти на целевой объем производства – 100 миллионов упаковок в год. Нашим основным приоритетом при этом, безусловно, остается выпуск качественных лекарственных средств при строгом соблюдении Правил надлежащей производственной практики. Это значимое для нас достижение стало возможным благодаря высокой вовлеченности и сплоченной работе всего персонала завода».

АО «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая эффективные, доступные по цене и высококачественные лекарственные средства наиболее востребованных российскими пациентами терапевтических групп. Компания по объему продаж входит в пятерку ведущих локальных фармацевтических производителей на российском фармацевтическом рынке, показывая при этом значительные темпы роста и развития. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых выпускается на производственной площадке в Московской области. Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология, — и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.

gmpnews