Площадка роста: фармкомпании положительно оценили инвестпотенциал Подмосковья

Фармацевтическая отрасль – один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Московской области. С начала 2018 года в регионе реализовано шесть крупных инвестиционных проектов в сфере фармацевтического производства. Еще целый ряд проектов находится в стадии реализации. Текущие внешние условия не назовешь благоприятными для фармсектора, тем не менее, в Подмосковье отрасль развивается и растет, привлекая миллиарды рублей инвестиций.

О секретах инвестиционной привлекательности региона рассказал глава Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Январь 2018: ЗАО «ЗиО-Здоровье» в Подольске заканчивает реконструкцию и запускает вторую очередь фармацевтического завода. Инвестиции в проект – 1,2 млрд. рублей.

Июль 2018: Фармфирма «Сотекс» в Сергиевом-Посаде открывает производство преднаполненных шприцев. Инвестиции в проект – около 250 млн. рублей.

Декабрь 2018: ПСК «Фарма» в Дубне осуществляет технический запуск линии по производству аэрозолей для ингаляций. Инвестиции в проект – 2,3 млрд рублей.

Февраль 2019: АО «ФП «Оболенское» открывает новый произвосвдетнных корпус. Объем инвестиций – около 3 млрд рублей.

До конца 2019 «НПО Петровакс Фарм» в Подольске планирует сдать в эксплуатацию новый производственный корпус, все разрешения уже получены. Инвестиции в проект – более 1 млрд рублей.

До конца 2019 года ЗАО «Канонфарма Продакшн» в Щелково планирует ввести в эксплуатацию новую производственную линию. Инвестиции в модернизацию предприятия – 2,4 млрд. рублей.

«Общий объем инвестиций, по реализованным проектам в фармацевтическом секторе в Подмосковье за последние два года – около 10 млрд рублей, — говорит заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров. – При этом для многих компаний реализованные проекты – это только начало запланированных инвестиционных программ. Например, «Сотекс» в ближайшую пятилетку планирует вложить в развитие своего производства в Сергиевом-Посаде еще не менее 2 млрд рублей. Примерно столько же готова инвестировать в расширение производства в Дубне компания «ПСК Фарма».

Также Федоров рассказал об инвестиционных проектах, которые находятся в стадии реализации: «Компания «Герофарм» в поселке Оболенское объявила о начале работ по реконструкции производственного корпуса и создании новой производственной линии. Крупный инвестиционный проект в индустриальном парке «Есипово» начала компания «Авексима», которая в начале следующего года выйдет на стройплощадку. В Богородском стартовала реализация инвестиционного проекта концерна Dr. Theiss Naturwaren GmbH. Компания «ЭКОЛаб» объявила об инвестициях в модернизацию фармпроизводства в Электрогорске. Такая инвестиционная активность – лучшая реклама Московской области для бизнеса. Когда инвесторы голосуют рублем, а в нашем случает еще и валютой, это наилучший показатель инвестиционного потенциала региона», — подчеркнул Федоров.

Безусловно, новые резиденты из фармацевтической отрасли появляются в Московской области не просто так. С одной стороны, регион имеет массу исторических конкурентных преимуществ – огромные рынки сбыта, развитая логистика, мощнейший кадровый и научный ресурсы. С другой стороны, эти исторические-сложившиеся факторы без должного отношения со стороны руководства области, вряд ли сами по себе обеспечат высокую инвестиционную привлекательность Подмосковья.

Популярность Московской области среди инвесторов из фармсектора Федоров объясняет просто – инфраструктура и индивидуальный подход областного руководства к каждому проекту. Например, для размещения фармпроизводства подходит далеко не каждая промышленная площадка. Большая санитарно-защитная зона (СЗЗ) и специфические производственные процессы – факторы, которые осложняют переговоры инвесторов и собственников промышленных площадей.

«Эта проблема характерна для многих регионов – инвесторы хотят разместить бизнес рядом с удобной логистикой, доступом к кадровым ресурсам. Оптимальный вариант: в черте города или в хорошей транспортной доступности от населенного пункта. Однако владельцы промышленных площадей, понимая, что фармпредприятие «накроет» своей санзоной существенную часть территории, не всегда готовы размещать такого резидента. Ведь объект пищевой промышленности разместить рядом с фармпроизводством впоследствии будет нельзя – только за пределами отведенной нормами санзоны. Это значительно сокращает полезную территорию промышленной площадки, что не выгодно управляющей компании. Поэтому в регионе, где, например, работает три четыре индустриальных парка инвестору из фармсектора найти подходящую площадку для своего производственного объекта не всегда просто»,- объясняет Александр Федоров.

В Московской области таких проблем нет – в регионе самая развитая в России индустриальная инфраструктура, которая создается, в том числе, и при непосредственном участии государства. В Подмосковье, в частности, развивается сеть региональных парков – территорий, где инвестор может рассчитывать не только на подключение к готовым инженерным сетям, но и на целый ряд льготных условий. Такая территория, причем ориентированная исключительно на предприятия медико-фармацевтической направленности, сейчас формируется в Пущино. Всего в области насчитывается более 80 индустриальных площадок – муниципальных территорий, технопарков, частных площадей, особых экономических зон. Выбор более чем обширный. В итоге даже специфические производства всегда могут найти в Подмосковье свое «идеальное место».

Второй фактор – это разнообразные меры государственной поддержки инвестиций, которые предоставляются исходя из особенностей отдельно-взятого проекта. Так, проект «ПСК Фарма», например, реализуется на территории особой экономической зоны «Дубна», где действует целый ряд налоговых льгот и особые условия локализации. На начальном этапе строительства производства в ОЭЗ «Дубна» инвестор может экономить до 30% вложений. Кроме того, в июне этого года «ПСК Фарма» стала победителем конкурса на право заключения госконтракта с Московской областью на поставку лекарств. Стоимость доставшегося «ПСК Фарма» офсетного контракта составит 1,678 млрд рублей. Ответные обязательства компании – инвестиции в дальнейшее развитие своего производства.

«ФП «Оболенское» получило от правительства Московской области субсидию на создание объектов инженерной инфраструктуры. Объем финансовой поддержки предприятию составил более 83 млн рублей. Этот вид субсидии доступен для инвесторов Подмосковья, которые строят новые предприятия или расширяют действующие производственные мощности.

Компания «Петровакс Фарм» при сумме инвестиций в строительство своего завода в 1 млрд рублей около 30% получила в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. Помимо этого, компания является участником программ поддержки Российского экспортного центра по программе Минпромторга. В 2018 году на продвижение своей продукции на зарубежных рынках компания получила субсидию размере 3,1 млн рублей. Эти средства пошли на регистрацию эксклюзивных прав на препараты компании в других странах. Сегодня география поставок НПО «Петровакс Фарм» включает 12 стран мира.

В рамках реализации своего инвестпроекта ЗАО «ЗиО-Здоровье» заключило соглашение с правительством Московской области, которое дает инвестору право применения льгот по налогу на прибыль до семи лет и по налогу на имущество до восьми лет.

«В Подмосковье очень разнообразный спектр мер господдержки, который включает как федеральные, так и региональные программы стимулирования инвестиций. Приведенные выше примеры далеко не исчерпывающий список программ, которыми могут воспользоваться инвесторы у нас в регионе», — говорит Федоров.

Условно меры поддержки инвестиций в Московской области делятся на три больших блока – субсидии, налоговые льготы и льготное финансирование. Компенсацию затрат в виде субсидий можно получить при строительстве объектов инженерной инфраструктуры, а также в рамках закупок оборудования. Обе статьи расходов актуальны для фармацевтических компаний. Льготный налоговый режим предоставляется промышленным инвесторам при вложениях от 50 млн рублей. Длительность льготного налогового периода и значение ставок зависит от конечного объема инвестиций, количества создаваемых рабочих мест и ряда других параметров. Льготное финансирование для инвесторов доступно по ставкам от 1%.

Отдельно в Московской области выделяются средства на продвижение товаров подмосковных производителей за рубежом. По данному направлению работает региональный Фонд внешнеэкономической деятельности. Среди производителей фармацевтической продукции эта мера поддержки востребована и уже продемонстрировала свою эффективность. Например, в октябре этого года АО «БИОМИР сервис», выпускающая продукцию для тканевой инженерии и регенеративной медицины при поддержке регионального Фонда ВЭД нашла потенциальных партнеров в Турции, с которыми был подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Еще одна актуальная для производителей мера поддержки – выделение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, под строительство новых производственных объектов без проведения торгов. По этой программе правительство Московской области предоставит земельный участок в 2,3 Га компании «ЭКОЛаб», которая расширяет свое фармацевтическое производство в городском округе Электрогорск. Это позволит значительно сократить начальные затраты инвестора.

«Программами поддержки Правительство Московской области попыталось охватить весь спектр проблемных точек для развития предпринимательской активности в регионе. Это касается и фармацевтической отрасли, где есть своя специфика, соответственно есть и специальные меры поддержки. Например, офсетные контракты. Определить те программы, которые позволят максимально эффективно реализовать проект, инвесторам помогает Корпорация развития Московской области. Консультации по этим вопросам и содействие в подготовке необходимой документации для получения мер поддержки – одна из услуг КРМО. Как и многие другие услуги, эта предоставляется бесплатно», — подчеркнул заместитель генерального директора Корпорации.

АО «Корпорация развития Московской области» или КРМО – институт, который создан правительством региона для привлечения новых промышленных резидентов и развития индустриальной инфраструктуры Подмосковья. Для инвесторов – это офис, где можно найти ответы на все вопросы, касающиеся инвестиций на территории Московской области, и в режиме «одного окна» получить полный спектр услуг, предоставляемых регионом бизнесу.

«Мы являемся мостом, который связывает органы федеральной власти, правительство Московской области, а также другие государственные структуры и компании с инвесторами. Развитие индустриальной инфраструктуры региона, строительство технопарков и индустриальных парков, подбор площадок для инвесторов – тоже входит в зону нашей ответственности» , — кратко описал основной функционал КРМО Александр Федоров, отметив, что в Корпорации правительство области собрало все необходимые компетенция для эффективного сопровождения инвестпроектов в Подмосковье.

Для Московской области важно создать не только условия для прихода в регион новых инвесторов, но и максимально упростить реализацию проектов, сделать эти процессы комфортными, безопасными и эффективными для бизнеса. При привлечении к реализации проекта КРМО это возможно.

gmpnews