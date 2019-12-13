MSD приобретает ArQule за 2,7 млрд долларов

Компания Merck (известная за пределами США и Канады, как MSD) подписала соглашение о приобретении биофармацевтической компании ArQule за 2,7 млрд долларов. ArQule участвует в исследованиях и разработках целевой терапии для лечения рака и некоторых редких заболеваний. Линейка препаратов ArQule, находящихся на клинической стадии разработки, состоит из четырех кандидатов на лекарства, включая ARQ 531, ARQ 751, miransertib (ARQ 092) и derazantinib.

Генеральный директор ArQule Паоло Пуччи (Paolo Pucci) прокомментировал сообщение:

«Мы гордимся тем, что Merck признала вклад, который ArQule вместе со своими научными сотрудниками внес в область точной медицины в онкологии благодаря препарату ARQ 531 для лечения злокачественных опухолей B-клеток и другим нашим продуктам».

ARQ 531 – это новый пероральный ингибитор тирозинкиназы Брутона, который в настоящее время находится в фазе 2 исследования по увеличению дозы для лечения В-клеточных злокачественных новообразований. Это селективный обратимый ингибитор, который ингибирует как BTK, так и мутантную форму C481S фермента, что обычно связано с устойчивостью к другим ингибиторам BTK.

ARQ 751 является мощным и селективным ингибитором AKT следующего поколения, который находится на стадии 1 исследования для лечения пациентов с солидными опухолями с мутациями AKT1 и PI3K.

Miransertib (ARQ 092) является сильнодействующим и селективным ингибитором серин / треонинкиназы АКТ, который в настоящее время проходит регистрационное исследование с когортами синдрома Протея и PROS.

Derazantinib является мультикиназным ингибитором, предназначенным для селективного блокирования семейства рецепторов фактора роста фибробластов (FGFR). В настоящее время препарат находится на стадии регистрации в сотрудничестве с Basilea и Sinovant.

Согласно условиям сделки, дочерняя компания MSD сделает тендерное предложение о покупке всех находящихся в обращении акций ArQule. Приобретенное дочернее предприятие MSD будет объединено с ArQule после успешного завершения тендерного предложения.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале первого квартала 2020 года при соблюдении указанных в соглашении условий.

В сделке BofA Securities выступила финансовым консультантом Merck, а Covington & Burling – юридическим консультантом. Centerview Partners являлась эксклюзивным финансовым консультантом ArQule, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – юридическим консультантом.

gmpnews