Первая партия российских инсулинов ГЕРОФАРМ поставлена в Венесуэлу

ГЕРОФАРМ отгрузил первую партию инсулинов объемом 200 000 упаковок в Венесуэлу. Компания станет единственным поставщиком этого жизненно важного препарата в стране. В ближайшее время генно-инженерные инсулины человека короткой и средней продолжительности действия – Ринсулин® Р и Ринсулин® НПХ – во флаконах будут доступны для пациентов по всей стране.

Стоит отметить, что обозначенного объема достаточно, чтобы обеспечить полную потребность более чем 166 тысяч людей с сахарным диабетом в инсулине в течение месяца.

Поставка реализована в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве между компаниями ГЕРОФАРМ и ESPROMED BIO, подписанного на полях Петербургского международного экономического форума в 2019 году генеральным директором ГЕРОФАРМ и Вице-Президентом Венесуэлы по экономическим вопросам Тареком Эль Айссами.

Отгрузки будут осуществляться ежемесячно. В перспективе нескольких месяцев перечень поставляемых препаратов расширится за счет генно-инженерного инсулина человека Ринсулин® Микс (в данный момент препарат проходит процедуру регистрации) во флаконах, а также аналогов инсулина – РинЛиз® (лизпро) и РинГлар® (гларгин) в картриджах.

Реализация проекта станет важным шагом в развитии сотрудничества России и Венесуэлы в гуманитарной сфере и внесет значимый вклад в развитие имиджа страны на международной арене. В рамках заключенного контракта компания ГЕРОФАРМ в течение 2019-2020 годов поставит в Венесуэлу более 5 млн упаковок продукции, что позволит обеспечить жизненно необходимым препаратом более 400 тысяч граждан Венесуэлы, страдающих сахарным диабетом. По оценкам компании, уже в 2020 году доля ГЕРОФАРМ может достичь 20% от общего товарооборота между Венесуэлой и Россией.

Стоит отметить, что на момент заключения соглашения о стратегическом сотрудничестве у Венесуэлы имелось ограниченное количество препарата, которого было недостаточно для обеспечения населения на постоянной основе. При этом, локальные производители инсулина отсутствуют.

П.П. Родионов, генеральный директор ГЕРОФАРМ:

«Реализация проекта по обеспечению потребности Венесуэлы в препаратах инсулина – очень серьезный для нас шаг и возможность помочь в решении острой социальной проблемы. К середине 2020 года мы обеспечим 100% потребностей страны в инсулинах. Это крайне важно, поскольку жизни больных сахарным диабетом зависят от ежедневных инъекций. Кроме того, сегодня развитие экспорта инсулинов для компании – стратегическая задача. За последний год мы существенно продвинулись в этом направлении на Кубе, в Казахстане и Беларуси. В ближайшее время ГЕРОФАРМ планирует заключить еще несколько соглашений с иностранными партнерами. Приоритетными для компании регионами остаются страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, Персидского залива и Европейский Союз».

Д.В. Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации:

«Сегодня мы не только обеспечиваем потребности российской системы здравоохранения в инсулинах, но и развиваем экспортное направление. Современные технологии разработки и производства, качество и ценовая доступность продукции обеспечивают высокую конкурентоспособность российских инсулинов на международных рынках. Начало поставок инсулина – серьезный вклад в развитие стратегического двустороннего сотрудничества России и Венесуэлы, а также важный шаг в расширении нашего несырьевого неэнергетического экспорта».

В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации:

«Востребованность отечественных препаратов, в том числе инсулинов, на международных рынках – ключевой показатель успешной работы Министерства здравоохранения Российской Федерации по совершенствованию государственного регулирования обращения лекарственных препаратов. Можно говорить о том, что сегодня в России создана такая система допуска препаратов на рынок, которая соответствует самым современным мировым требованиям и позволяет не только гарантировать эффективность и безопасность лекарственных средств российского производства, но и дает возможность отечественным компаниям расширять географию присутствия».

gmpnews