Amneal Pharma приобрела AvKARE за 340 млн долларов

Amneal Pharmaceuticals подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций поставщика генерических фармацевтических препаратов AvKARE за 340 млн долларов. В рамках сделки Amneal приобретет 65,1% акций AvKARE и связанной с ней дочерней компании R&S Northeast.

AvKARE – частный поставщик непатентованных фармацевтических препаратов в американском госсекторе. AvKARE, лицензированный производитель и оптовый продавец фармацевтической продукции, обслуживает различных клиентов из государственного и коммерческого сектора.

Клиентами компании, в частности, являются Министерство обороны США, Veterans Hospitals, NASA, TriCare, Департамент сельского хозяйства, Армия США, Воздушные силы, Военно-морской флот, а также такие организации, как Amerinet, Innovatix, IPC, Broadlane / MedAssets и Premier. AvKARE сотрудничает с более чем 50 поставщиками непатентованных фармацевтических препаратов для обеспечения ассортимента специально упакованных продуктов под собственными этикетками.

Приобретение AvKARE позволит Amneal расширить свое присутствие на рынке дженериков США. AvKARE является вторым по величине торговым посредником в стране.

Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2020 года при условии соблюдения условий закрытия и одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов. AvKARE будет работать автономно в качестве независимой дочерней компании Amneal после завершения транзакции.

SunTrust Robinson Humphrey выступает в качестве ведущего организатора и финансового консультанта Amneal, Morgan, Lewis & Bockius – в качестве юридического консультанта Amneal. Raymond James выступила в качестве финансового консультанта AvKARE, а Frost Brown & Todd – юридического консультанта.

gmpnews