FDA наложило запрет на распространение продукции Basic Reset и Biogenyx

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило потребителей об отзыве 25 наименований лекарственных средств, пищевых добавок и изделий медицинского назначения, распространяемых Basic Reset и Biogenyx из Хендерсонвилля, штат Теннесси.

В сентябре федеральный суд принял постановление о наложении судебного запрета на распространение продукции Basic Reset и Biogenyx, которые должны отозвать и прекратить распространение продуктов до тех пор, пока они не соблюдают Федеральный закон о продуктах питания, лекарствах и косметике и другие требования. Среди упомянутых продуктов Basic Reset и Biogenyx фигурируют такие препараты, как Earth Wash и Ionyte, а также диетические добавки Mello-Tonin и Body Mass Reset и устройство Energy FX и другие.

Basic Reset и Biogenyx выпустили уведомления по электронной почте 23 сентября и 18 октября с просьбой об утилизации или возврате продуктов, проданных, купленных или распределенных после 7 ноября 2017 года. «Учитывая, что эти продукты не соответствуют стандартам FDA они могут быть небезопасными или неэффективными для использования и могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья. FDA обращается к потребителям с требованием не использовать их, а дистрибьюторам не следует продавать ни один из отозванных продуктов, поскольку они не соответствуют правилам FDA», — говорится в заявлении ведомства.

«Законы FDA предназначены для защиты здоровья населения путем обеспечения, среди прочего, того, что лекарства и медицинские изделия безопасны и эффективны для их предполагаемого использования, и что пищевые добавки производятся и распределяются соответствующим образом, – сказала Мелинда К. Плейзье, помощник комиссара FDA по вопросам регулирования. – Все компании должны соблюдать соответствующие стандарты и им предоставляется возможность убедиться, что их действия соответствуют закону. Мы будем продолжать препятствовать распространению продуктов, которые не соответствуют применимым требованиям FDA и в конечном итоге ставят под угрозу здоровье населения».

gmpnews