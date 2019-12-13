Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов по программе «ВЗН»

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 999 984 405,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 164 120 648,16 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 940 441 364,05 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 561 710 538,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 657 325 843,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 26.12.2019 09:00.
– Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 153 221 047,10 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Такролимус, капсулы, 5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 249 042,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Этанерцепт, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 6 794 139,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 119 562 149,52 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 25 858 944,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Тоцилизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 4 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 64 981 073,52 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Такролимус, капсулы, 0,5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 48 211 364,08 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 25 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 44 964 960,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 100 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 319 131,76 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Такролимус, капсулы, 1 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 55 053 463,30 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
– Флударабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 127 631 181,92 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2019 09:00.
Елена Сидорова
pharmvestnik