Госдума приняла закон об установлении этапности внедрения маркировки

Действующее законодательство предполагает, что маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 января 2020 года, при этом проблемы с готовностью к внедрению маркировки были выявлены у всех участников рынка, начиная от производителей и заканчивая аптеками. Об этом свидетельствуют многочисленные совещания, круглые столы и Парламентские слушания в Госдуме.

Как говорил ранее председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов, Правительство РФ подготовило соответствующее постановление, поскольку переходный период должен иметь отдельное регулирование. По его словам, документ главным образом будет касаться регулирования жизни тех, кто уже осуществляет маркировку.

«Они будут работать в определенной системе. А по всем остальным предприятиям в аптечной системе будет составлена «дорожная карта» внедрения системы», — отметил Морозов.

«Относительно адаптационного периода до 1 июля 2020 года нужно отметить, что практика этапности внедрения присутствовала при маркировке сигарет, обуви, лекарств, входящих в госпрограмму 7ВЗН, а также всех других групп, по которым мы работаем (фото, духи, легпром и т.д)», — сообщил «ФВ» генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Елена Сидорова

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