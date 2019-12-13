GSK поставит в РФ 30 тыс. упаковок препарата «Фортум»

Министерство проводит консультации с регионами по распределению лекарственного препарата «Фортум» по медучреждениям субъектов РФ, говорится в сообщении ведомства.

Как писал «ФВ», в социальных сетях были опубликованы письма от фармкомпаний GSK Россия (от 8 июля 2019 года) и Teva (от 8 ноября 2019 года) о прекращении поставок в Россию антибиотиков «Фортум» и «Колистин», а также аналогичное сообщение «Р-Фарм», который поставляет в Россию антибиотик «Тиенам» компании MSD.

Родители больных детей подняли тревогу в интернете, провели серию одиночных пикетов у здания Минздрава.

Как сообщила журналистам в начале декабря директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина, министерство не может повлиять на решение компании отозвать с рынка препарат: «Компания MSD заявляет, что не будет поставлять препарат, так как в принципе прекращает производство. С другими производителями, и не только по этим антибиотикам, мы ведем переговоры».

По ее словам, Teva вносит изменения в регистрационное досье, и с этим связана приостановка поставок.

Елена Сидорова

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