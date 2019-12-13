ОНФ: не имеющие права участвовать в торгах компании выиграли закупки на сумму 817,9 млн рублей

В поле зрения активистов попали 25 компаний, которые находятся в Реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Реестр ведет Генеральная прокуратура РФ.

Представители ОНФ проверили соблюдение запрета на участие в закупках ряда компаний. Согласно федеральному закону №44, одним из обязательных требований заказчика к участнику закупки является его отсутствие в реестре юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. В реестр попадают компании, уличенные в коммерческом подкупе. Это может быть незаконное вознаграждение от имени или в интересах юридического лица, например взятка должностному лицу в обмен на отказ в привлечении к административной ответственности и другое.

«В данный момент в законе указано, что комиссия по осуществлению закупок вправе, но не обязана проверять соответствие участников закупок требованиям. По результатам нашего мониторинга видно, что верить на слово компаниям, ранее нарушавшим закон, все же не стоит», – рассказал координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

Рекордсменом по количеству выигранных закупок стало ЗАО «Фирма Евросервис». Закрытое акционерное общество заключило 98 контрактов на сумму более 20 млн руб., несмотря на то что находится в реестре с октября 2018 г.

«ФАС работает с этим реестром. Смотрим сами и поручили территориальным органам по всем делам об антиконкурентных соглашениях проверять участников, состоят ли они в этом реестре. Тот же «Евросервис» был привлечен за картель в фармацевтической отрасли, назначено наказание в размере 284 миллиона рублей штрафа. В том случае, если госзаказчики допускали к участию в торгах такие компании, мы будем совместно с органами прокуратуры проверять законность действий заказчиков», – рассказал руководитель управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Федеральный закон №223 не ограничивает участие в торгах тех компаний, которые попали в реестр. Однако по закону заказчик вправе включить такое требование в собственное положение о закупках, чем ряд компаний и воспользовались. Но так поступают не все заказчики, поэтому 9 из 25 компаний смогли выиграть торги и по 223-ФЗ на сумму более 318 млн руб.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что с начала следующего года эта лазейка будет закрыта. Во время регистрации участника в Единой информационной системе в составе сведений будет формироваться информация о его привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ. Кроме того, актуальная информация также будет добавляться в систему.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий отметил, что только за 2018–2019 гг. в реестр помещены сведения о более чем 600 юридических лицах, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ. Начиная с 2014 г. в реестре содержались сведения о более чем 2,2 тыс. юридических лиц. Основываясь на данных реестра, прокурорами только за последние два года выявлено более 100 фактов незаконного участия юридических лиц в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«В настоящее время Генеральная прокуратура по всей стране инициировала проведение проверки по факту незаконного заключения более тысячи контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования с ЗАО «Фирма Евросервис», неоднократно привлекавшимся к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Вместе с тем до настоящего времени правовых механизмов соблюдения заказчиками соответствующего запрета не имеется», – отметил Русецкий.

Источник: проект ОНФ «За честные закупки»

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