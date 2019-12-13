Обвиненные в заключении медицинского картеля доказали свою невиновность в суде

Арбитражный суд Республики Татарстан вынес решение по громкому делу в пользу шести организаций и двух предпринимателей, которых УФАС региона признал участниками картеля на рынке поставок медизделий и расходных материалов в ЛПУ нескольких регионов страны. Он подтвердил, что истцы образуют группу по признакам статьи 9 Закона о защите конкуренции, и сотрудничество между ними не может считаться антиконкурентным.

Расследование УФАС в отношении ООО «Инновационно-внедренческий центр «Анатомика», ООО «Диапомпа», ООО «Анатомика», ООО «Ортопрайм, ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диомид», ИП Альмира Михеева и ИП Юлии Поповой было проведено после получения материалов проверки ФСБ. Антимонопольный орган сделал заключение, что перечисленные фирмы были подконтрольны вышеназванным индивидуальным предпринимателям и заключили устное соглашение с целью победы в торгах с минимальным снижением НМЦК. УФАС назвало это самым крупным картелем, изобличенным в регионе: сумма дохода, полученного в результате слаженного участия в торгах, оценили в полмиллиарда рублей.

Фирмы и ИП не отрицали сотрудничество, но возражали против того, чтобы его называли картельным сговором, и обжаловали решение УФАС в суд. Они настаивали на том, что восемь участников альянса по сути (но не по форме) образуют группу компаний, между Поповой и Михеевым заключен договор доверительного управления, а между ООО «Диомид» и Михеевым — договор о совместной деятельности. Сначала арбитражные суды игнорировали довод истцов, однако кассационная инстанция согласилась, что ему следовало бы дать должную правовую оценку и вернула дело на повторное рассмотрение.

На днях Арбитражный суд Татарстана вынес решение в пользу истцов и признал незаконными решения УФАС о признании поведения компаний и ИП на торгах нарушением закона «О защите конкуренции» и о назначении штрафа (суммарно 36 миллионов рублей).

Вердикт не вступил в силу и вероятнее всего будет обжалован республиканским УФАС.

Екатерина Погонцева

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