Депутат предложил дать заводам право запускать на своих площадях производственные аптеки

Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета по охране здоровья Александр Петров рассказал сегодня на «круглом столе» в «Парламентской газете».

«Я не понимаю, почему у нас возник этот спор с правительством по поводу производственных аптек, – признался Петров. – Есть некоторые препараты, которые не выпускаются в детских дозировках. Бывает, что тяжелое состояние пациента не позволяет ему принять таблетку. Емкость рынка такова, что фармацевтическим предприятиям невыгодно заниматься этим вопросом. Поэтому следует разрешить производственным аптекам работать по государственным прописям и иметь право изменить форму, дозировку».

Депутат отметил, что противники этой идеи возражают: «Вы хотите, чтобы производственная аптека сделала из таблетки свечку? Как вы себе это представляете? Субстанции предприятие закупает килограммами, а производственной аптеке требуется несколько граммов. Как быть?»

Петров считает, что проблему сначала необходимо решить стратегически, а потом уже обсуждать тактические моменты.

По его мнению, в случае принятия поправок в законодательство заводы могли бы запустить на своих площадях производственные аптеки и делать супермаленькие партии препаратов из своих же субстанций. При этом им не придется регистрировать данные лекарства, так как они будут выпускаться по заказу аптеки или рецепту врача. Конечно, это не решит проблему лекарственного обеспечения детей целиком, но частично напряжение будет снято.

Екатерина Погонцева

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