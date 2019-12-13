Биофонд РВК продал компании «Рюрик» свою долю в центре электронно-лучевых технологий

Биофонд РВК продал свою долю в уставном капитале ООО «Межрегиональный центр стерилизационных технологий «Акцентр» соинвестору проекта – группе компаний «Рюрик». На момент сделки доля фонда составляла 35%.
«Акцентр» создан в 2014 году при участии Биофонда РВК и «Акселланс Групп», представляющей интересы частных инвесторов – основателей высокотехнологичного проекта. Позднее третьим соинвестором стала группа компаний «Рюрик». Совокупный объем инвестиций Биофонда РВК в проект составил более 85 млн руб., говорится в сообщении фонда.
«Акцентр» был запущен в эксплуатацию в 2017 году, в 2018 выведен на промышленный режим обработки. Текущая загрузка производства составляет более 90%.
Применяемая в проекте технология обработки продукции пучком ускоренных электронов оптимальна для стерилизации медицинских изделий, в том числе одноразовых изделий медицинского назначения и фармацевтической продукции.
В планах у компании развитие сети центров стерилизации: уже идет реализация проектов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Директор дочерних фондов РВК Михаил Федотов считает свою задачу как венчурного инвестора выполненной, началось активное масштабирование, проект вышел на операционную прибыльность.