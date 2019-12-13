В 2019 году количество сокращенных рабочих мест в фарме увеличилось почти на 6%

К ноябрю текущего года сокращено 11219 рабочих мест против 10618 за аналогичный период 2018 года.

В ноябре 2018 года количество сокращенных позиций равнялось 483, а в октябре 2019-го — 2243.

Компания Amgen («Амджен») сократила 149 сотрудников в Кембридже (штат Массачусетс) после того, как руководство приняло решение о прекращении научно-исследовательской деятельности в области неврологии. Кроме этого, компания сократила еще 172 сотрудника в США.

Также в ноябре 2019 года компания HealthPartners закрыла все свои аптеки и сократила 100 сотрудников.

Еще больше сокращений к концу года ожидается после завершения сделки по приобретению Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») компании Celgene («Селджен»).

Илья Дугин

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