«Идеальный календарь тот, который исполняется». При каких условиях иммунопрофилактика станет действенным инструментом защиты общественного здоровья

Одной из ключевых дискуссий Всероссийского форума «Общественный иммунитет», собравшего 27 ноября 2019 года представителей органов власти, экспертного сообщества и фарминдустрии, стала пленарная сессия «Иммунопрофилактика как способ защиты общественного здоровья», посвященная определению приоритетных направлений «Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года». Разработка документа осуществляется по поручению Президента России.

Предложения к «Стратегии-2035» нашли свое отражение в исследовательском проекте «Идеальный календарь: развитие программы иммунизации как приоритет общественного здравоохранения», предварительные результаты которого на форуме представил исполнительный директор платформы «Эффективное здравоохранение» Александр Плакида. По мнению эксперта, для достижения целей «Стратегии-2035» необходимо повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам долгосрочного планирования, обеспечения и исполнения задач иммунопрофилактики. Согласно планам по расширению Национального календаря профилактических прививок, на первом этапе реализации «Стратегии-2035» календарь будет дополнен прививками против гемофильной инфекции для всех детей (сейчас прививаются только группы риска), а также против ротавирусной инфекции и ветряной оспы. Чтобы обеспечить своевременность вакцинации детей в регламентированные Нацкалендарем сроки, подчеркнул эксперт, необходимо рассмотреть возможность перехода к применению ИПВ и Hib-содержащих многокомпонентных педиатрических вакцин для всех детей в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Планирование прививок должно быть системным и учитывать возможности всех участников процесса иммунизации: краткосрочность горизонта планирования приводит к снижению эффективности мероприятий вакцинации, несет риски уменьшения охвата и срыва вакцинации в декретированные сроки. Повысить эффективность планирования возможно, утвердив на законодательном уровне порядок, закрепляющий основные принципы, ответственность сторон и механизм принятия решений об изменении Нацкалендаря. Учитывая длительность цикла производства иммунобиологических препаратов, представляется целесообразным выработать и законодательно закрепить подходы, позволяющие заключать долгосрочные контракты на поставку вакцин, подчеркнул Александр Плакида. Применение долгосрочных контрактов сегодня становится эффективным инструментом оптимизации ценообразования и своевременного обеспечения необходимого объема поставок. Такой подход позволит сэкономить бюджетные средства, улучшить администрирование процесса принятия решений о государственных закупках вакцин.

Особое внимание участниками дискуссии было уделено развитию эффективного диалога с населением. «Сегодня наблюдается снижение приверженности граждан вакцинации, в том числе по причине отсутствия мер воздействия на антипрививочное лобби. Предлагаем разработать дорожную карту коммуникационных мероприятий в сфере иммунопрофилактики для повышения уровня осведомленности и доверия граждан к вакцинации. Увеличить реальный охват населения вакцинацией возможно только путем формирования в обществе культуры вакцинопрофилактики», – отметил Александр Плакида.

Рабочая группа проекта совместно с представителями государственных органов и экспертным сообществом подготовит итоговые предложения к «Стратегии-2035». Окончательные результаты исследования «Идеальный календарь: развитие программы иммунизации как приоритет общественного здравоохранения», а также предложения по развитию системы иммунопрофилактики в России будут представлены на Гайдаровском форуме в 2020 году.

Фото: MSD

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