ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Три четверти респондентов (75%) уверены в том, что качество услуг и работа медицинских учреждений должна контролировать независимая структура. При этом половина опрошенных (51%) считают, что оценка качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов должны влиять на финансовое обеспечение государственных медучреждений.
Среди мер, которые могли бы улучшить качество медуслуг, респонденты выделили формирование заработной платы врача исходя из качества его работы (38%), усиление контроля за профессиональным уровнем врачей (35%), введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врачей за качество лечения (31%).
Жертвам врачебной ошибки респонденты рекомендовали обратиться в прокуратуру (42%), выйти на главного врача медучреждения (36%), позвонить на горячую линию Минздрава (32%), заявить о несчастном случае в страховую компанию (23%) или страховому представителю (14%).
Почти каждый третий участник опроса (29%) отметил роль страховых представителей, которые должны защищать права пациента при врачебных ошибках, информировать о каналах обращения в случае оказания некачественной медицинской помощи (25%), а также о правах пациента и перечне бесплатных медицинских услуг (24%).
В июне 2019 года вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов представил статистику работы страховых представителей и страховых медицинских организаций с обращениями пациентов за 2018 год и первую половину 2019 года. Лидерами по количеству заявленных претензий стали жители Башкортостана (1 206 обращений), Москвы (1 090) и Татарстана (700).
Фото: Vademecum