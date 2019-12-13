ВЦИОМ: 41% россиян перепроверяют поставленный врачом диагноз

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с центром социального проектирования «Платформа», 41% респондентов перепроверяли диагноз и назначение врача. В исследовании, посвященном отношению россиян к здравоохранению в целом, системе ОМС и уровню доверия в медицинской сфере, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с центром социального проектирования «Платформа», 41% респондентов перепроверяли диагноз и назначение врача. В исследовании, посвященном отношению россиян к здравоохранению в целом, системе ОМС и уровню доверия в медицинской сфере, приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Три четверти респондентов (75%) уверены в том, что качество услуг и работа медицинских учреждений должна контролировать независимая структура. При этом половина опрошенных (51%) считают, что оценка качества работы, число обращений и количество жалоб пациентов должны влиять на финансовое обеспечение государственных медучреждений.

Среди мер, которые могли бы улучшить качество медуслуг, респонденты выделили формирование заработной платы врача исходя из качества его работы (38%), усиление контроля за профессиональным уровнем врачей (35%), введение персональной ответственности руководителей медучреждений и врачей за качество лечения (31%).

Жертвам врачебной ошибки респонденты рекомендовали обратиться в прокуратуру (42%), выйти на главного врача медучреждения (36%), позвонить на горячую линию Минздрава (32%), заявить о несчастном случае в страховую компанию (23%) или страховому представителю (14%).

Почти каждый третий участник опроса (29%) отметил роль страховых представителей, которые должны защищать права пациента при врачебных ошибках, информировать о каналах обращения в случае оказания некачественной медицинской помощи (25%), а также о правах пациента и перечне бесплатных медицинских услуг (24%).

В июне 2019 года вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов представил статистику работы страховых представителей и страховых медицинских организаций с обращениями пациентов за 2018 год и первую половину 2019 года. Лидерами по количеству заявленных претензий стали жители Башкортостана (1 206 обращений), Москвы (1 090) и Татарстана (700).