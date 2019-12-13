В Госдуме предлагают ввести ускоренную регистрацию инновационных лекарств

В ФЗ «Об обращении лекарственных средств» планируется закрепить определение «инновационный препарат». Для этой категории будет также введена процедура ускоренной регистрации – не понадобится проводить третью фазу клинических исследований. Об этом рассказал автор инициативы депутат Госдумы Александр Петров. В ФЗ «Об обращении лекарственных средств» планируется закрепить определение «инновационный препарат». Для этой категории будет также введена процедура ускоренной регистрации – не понадобится проводить третью фазу клинических исследований. Об этом рассказал автор инициативы депутат Госдумы Александр Петров.

«Я занимаюсь сейчас изменениями в главу о регистрации лекарственных препаратов. Мы сделаем определение инновационных лекарств. Если у препарата будет статус «инновационный», если будет пройдена первая и вторая фаза клиники, доказана клиническая эффективность и безопасность, третью фазу мы будем переводить в пострегистрационный период, для того чтобы препарат пошел по ускоренной программе», – сказал Петров.

По его мнению, на сайте Минздрава РФ должна появиться возможность записи на программы раннего доступа, инициируемые фармпроизводителями.

Действующая редакция закона 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» предусматривает возможность ускоренной регистрации для первых трех воспроизведенных лекарств, а также оригинальных орфанных препаратов.

Минздрав уже предлагал новые правила ускоренной регистрации, когда определенные группы препаратов можно было бы зарегистрировать на стадии клиники с обязательством по выполнению пострегистрационных мер. Такие препараты предлагались особым образом маркировать. Помимо орфанных, особые условия предполагались для лекарств от неизлечимых заболеваний, если исследования не могут быть проведены по этическим соображениям, а также отсутствуют методы оценки их эффективности и безопасности. Но поправки так и не были приняты.

Александр Петров также предлагает ввести бессрочную регистрацию препаратов, которые доказали клиническую эффективность и безопасность. «Снова были случаи, когда препарат прекратил действие, и в какой-то промежуток времени компания не успела его перерегистрировать на территории России. В результате у нас появились социальные протесты с отсутствием лекарства в аптеке или госпитале», – пояснил он.