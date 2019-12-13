Объем госпитальных закупок по итогам 9 месяцев 2019 года составил 204,1 млрд рублей

По результатам первых 9 месяцев 2019 года лечебно-профилактические учреждения, согласно данным Госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group, закупили 598,8 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму около 204,1 млрд рублей (в оптовых ценах).

Относительно аналогичного периода прошлого года больницы потратили на 19,4% больше бюджетных средств. При этом объём закупленных упаковок сократился на 5,4%. Данная динамика обусловлена ростом закупок дорогостоящих противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов (+109,4% в руб. и +33,1% в упак.) в рамках реализации национальной онкологической программы.

В результате, на первую строчку в сегменте госпитальных закупок по итогам 9 месяцев 2019 года поднялась ATC-группа [L] «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (доля 32,8% в стоимостном выражении), продемонстрировав максимальный прирост закупок. Положительную динамику группе обеспечили моноклональные антитела «Китруда» (+909,2%), «Перьета» (+647,2%) и «Опдиво» (+634,1%).

Изменение структуры закупок в пользу онкологических препаратов привело к заметному росту средневзвешенной стоимости упаковки лекарственных средств, реализуемых для нужд ЛПУ. За девять месяцев 2019 года она составила 340,9 рублей, что на 26,2% дороже, чем в январе-сентябре 2018 года. При этом если говорить о непосредственно динамике цен, то в госпитальном сегменте наблюдаются дефляционные процессы. Так, в 2019 году индекс цен на закупаемые через тендеры лекарственные средства отрицательный, и составляет -3,3%.

Таким образом, увеличение затрат на закупку ЛП связано главным образом с переключением на более современные средства и, как следствие, более дорогостоящие.

Отмечается так же, что за 9 месяцев отчетного года распределение объемов изменилось в пользу импортных препаратов. За год доля импортных препаратов возросла на 2,8% в рублях — до 36,5% за счёт более значительного роста реализации (+24,9% против +10,9% у отечественных лекарств). В натуральном выражении структура рынка также изменилась в пользу зарубежных ЛП: доля российских средств сократилась с 78,5% за 9 месяцев 2018 года до 77,8% в январе-сентябре 2019 года.

По итогам первых девяти месяцев 2019 года ЛПУ закупили лекарственные препараты у 826 производителей. На топ-10 корпораций пришлось 40,2% госпитального рынка в рублях. Рейтинг производителей в стоимостном выражении преимущественно представлен иностранными компаниями. Исключениями являются производители «Биокад» и «Фармасинтез», которые по итогам закупок за первые 9 месяцев текущего года заняли 1-ю и 7-ю строчки соответственно. Максимальный рост закупок коснулся швейцарской корпорации F. Hoffmann-La Roche (+203,9%).

За первые девять месяцев 2019 года для нужд больниц государство закупило 5 060 брендов лекарственных препаратов. В рейтинге брендов по стоимостному объёму первое место заняла вакцина «Превенар» (доля 2,4%) производства компании Pfizer. В тройку лидеров также вошли АРВП «Калетра» (2,0%) и противоопухолевое средство «Гертикад» (2,0%).

gmpnews