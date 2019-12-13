Новые резиденты ОЭЗ «Калуга» займутся производством лекарств и медизделий

12 декабря в административно-деловом центре особой экономической зоны «Калуга» состоялось заседание экспертного совета под председательством заместителя губернатора Калужской области Владимира Попова по рассмотрению заявок на получение статуса резидента ОЭЗ. В рамках совета были рассмотрены и утверждены заявки от двух компаний — «БиоРИМ» и «БАЗИС». Общая сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 8,3 млрд рублей.

Предприятие «БиоРИМ» разместит производственные мощности на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Планируется строительство завода по производству 44 жидких и твердых жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) полного цикла. Область применения — лечение инфекций, диабета, опухолевых образований, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Будет создано — 99 рабочих мест.

Компания «БАЗИС» для реализации проекта по созданию современного предприятия выбрала людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга». Производимая продукция — эластичные медицинские изделия до 6 млн штук в год. Будет создано 66 рабочих мест.

Развитие отечественного производства лекарственных препаратов является стратегически важным для обеспечения населения России качественной и доступной продукцией фармацевтической индустрии в достаточном объеме и ассортименте, а также для снижения зависимости от импорта.

Таким образом, с учётом итогов экспертного совета в ОЭЗ «Калуга» — 18 резидентов.

ОЭЗ «Калуга» представляет собой две расположенные в разных частях области площадки — в Людиновском и Боровском районах. Площадь ОЭЗ «Калуга» — 1042 га.

На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.

gmpnews