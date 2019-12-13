Новые резиденты ОЭЗ «Калуга» инвестируют 8,3 млрд рублей в производство лекарств и медизделий

Экспертный совет по рассмотрению заявок на получение статуса резидента ОЭЗ «Калуга» 12 декабря утвердил заявки от двух компаний — «БиоРИМ» и «БАЗИС». Общая сумма заявленных инвестиций по проектам составляет 8,3 млрд руб., сообщило Агентство регионального развития Калужской области.
Предприятие «БиоРИМ» разместит производственные мощности на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Планируется строительство завода по производству 44 жидких и твердых препаратов из перечня ЖНВЛП полного цикла. Область применения препаратов: лечение инфекций, диабета, онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Будет создано 99 рабочих мест.
Компания «БАЗИС» для реализации проекта по созданию современного предприятия выбрала людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга». Производимая продукция – эластичные медизделия до 6 млн штук в год. Будет создано 66 рабочих мест.
На территории ОЭЗ «Калуга» действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.