Новые резиденты ОЭЗ «Калуга» инвестируют 8,3 млрд рублей в производство лекарств и медизделий

Предприятие «БиоРИМ» разместит производственные мощности на боровской площадке ОЭЗ «Калуга». Планируется строительство завода по производству 44 жидких и твердых препаратов из перечня ЖНВЛП полного цикла. Область применения препаратов: лечение инфекций, диабета, онкологических, аутоиммунных и сердечно-сосудистых заболеваний. Будет создано 99 рабочих мест.

Компания «БАЗИС» для реализации проекта по созданию современного предприятия выбрала людиновскую площадку ОЭЗ «Калуга». Производимая продукция – эластичные медизделия до 6 млн штук в год. Будет создано 66 рабочих мест.

На территории ОЭЗ «Калуга» действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.

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