Препарат для лечения нарушений сердечного ритма перенацелен на терапию ЛАГ

В настоящее время не существует средств для терапии ЛАГ, которая вызывает повышенный интерес биофармацевтических компаний. В 2018 году компания United Therapeutics («Юнайтед Терапьютикс») заплатила компании Arena («Арена») 800 млн долл. в качестве аванса за лицензирование препарата-кандидата ralinepag. По мнению обеих компаний, он превосходит быстроразвивающийся препарат Uptravi (selexipag) компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).

При разработке препаратов для лечения ЛАГ произошло много провалов. Сама United Therapeutics недавно прекратила клинические исследования (КИ) по препарату esuberaprost после неудачи в КИ III фазы. Экспериментальный препарат GSK2586881 компании GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКлайн») не преодолел КИ II фазы, в котором его изучали у пациентов с ЛАГ и острым повреждением легких.

Татьяна Кублицкая

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