Сенат утвердил Стивена Хана на должность руководителя FDA

Кандидатура Стивена Хана, онколога-радиолога по специальности, была одобрена сенатским комитетом по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. Бывший директор FDA Скотт Готтлиб ушел в отставку в апреле 2019 года.

Стивен Хан – уже четвертый руководитель FDA в 2019 году. После отставки Скотта Готтлиба управление на временной основе возглавил Нед Шарплесс. После номинирования Стивена Хана он вернулся к работе в Национальном институте онкологии США. В этот период FDA возглавил Бретт Жируа, также на временной основе.

Как отметил экс-руководитель FDA Роберт Калифф, возглавлявший управление при Бараке Обаме, одной из главных задач Стивена Хана станет борьба с опиоидным кризисом в США. Кроме того, по мнению бывшего директора, ему предстоит противостояние с администрацией Президента Дональда Трампа, который намерен разрешить властям штатов закупать более дешевые рецептурные лекарства за рубежом, в т.ч. в Канаде.

Илья Дугин

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