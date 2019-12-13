Росздравнадзор представил данные по маркировке препаратов перечня 7ВЗН

Из промаркированных лекарственных препаратов, относящихся к перечню 7 ВЗН, за период с 1 октября по 9 декабря 2019 г. в 19 регионах страны отпущено по льготным рецептам 3 311 упаковок лекарственных препаратов.

С 1 октября 2019 года на территории Российской Федерации введена обязательная маркировка лекарственных препаратов семи высокозатратных нозологий (7 ВЗН). Зарегистрировано и разрешено к медицинскому применению 27 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов перечня 7 ВЗН.

Всего на российский рынок препараты данной категории поставляются 21 отечественным производителем, 16 держателями регистрационных удостоверений на зарубежные лекарственные препараты и 16 организациями оптовой торговли. Выдачу лекарственных препаратов 7 ВЗН осуществляют 3 589 пунктов отпуска, которые оснащены регистраторами выбытия.

Росздравнадзор представил перечень производителей, которые маркируют препараты в соответствии с установленными требованиями:

АО «Генериум» — «Инфибета», «Тигераза»;

АО «Р-Фарм» — «Реддитукс»;

ЗАО «Биокад» — «Ацеллбия»;

ООО «Скопинский фармацевтический завод» — «Октанат»;

АО «Эс Джи Биотех» — «Иннонафактор»;

АО «Ортат» — «Адваграф», «Селлсепт»;

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» — «Ревлимид»;

ООО «Изварино Фарма — «Такролимус».

Также указано, что в период с 1 октября 2019 г по 9 декабря 2019 г. введено в оборот 62 934 упаковки лекарственных препаратов, относящихся к 7 ВЗН и закупаемых за счет средств федерального бюджета.

В настоящее время в обороте в субъектах Российской Федерации находится 59 623 упаковки: «Тигераза» (АО «Генериум»), «Селлсепт» (АО «Ортат»), «Реддитукс» (АО «Р-Фарм»), «Ацеллбия» (ЗАО «Биокад»), «Ревлимид» (ОАО «Фармстандарт-Лексредства»).

gmpnews