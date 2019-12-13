Отменена государственная регистрация очередного препарата с флуконазолом FDA присвоило статус ускоренного рассмотрения lebrikizumab » В Подмосковье открыта первая государственная производственная аптека городском округе Истра начала работу первая государственная производственная аптека сети «Мособлмедсервис». Основная цель – изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным рецептам для населения и лечебных учреждений, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. «К нам неоднократно обращались жители с просьбой в Подмосковье аптеку с производственным отделом. Мы подготовили помещение, закупили необходимо оборудование и обучили провизоров. Они будут изготавливать различные лекарственные препараты по индивидуальным рецептам — мази, свечи, микстуры, растворы и порошки, а также стерильные и детские формы до 1 года», — рассказала директор государственной аптечной сети «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина. Изготовление лекарственных средств по индивидуальным рецептам необходимо в тех случаях, когда препараты не имеют промышленных аналогов. В первую очередь, это лекарства с минимальным сроком годности, которые не содержат консервантов. gmpnews