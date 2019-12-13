Отменена государственная регистрация очередного препарата с флуконазолом

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения препарата Микофлюкан® (МНН: флуконазол), раствор для инфузий 2 мг/мл. Документ опубликован 11 декабря 2019 г. на портале grls.rosminzdrav.ru.

Держателем регистрационного удостоверения П N014389/02 от 17.07.2008, равно как и производителем, значится компания Д-р Редди`с Лабораторис Лтд., Индия.

Решение об отмене государственной регистрации было принято на основании заявления от уполномоченного юридического лица «Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.» (Индия) в г. Москва.

Это уже не первый препарат с флуконазолом, исключенный из реестра лекарственных средств, ранее была отменена государственная регистрация препаратов: Майконил (раствор для инфузий, 2 мг/мл), производитель Кларис Инжектэблс Лимитед, Индия и Микофлюкан® (таблетки 50 мг, 150 мг), производитель Д-р Реддис Лабораторис Лтд, Индия.

Необходимо отметить, что флуконазол является синтетическим противогрибковым препаратом группы триазолов для лечения и профилактики кандидоза и некоторых других микозов, таких как кокцидиомикоз, паракокцидиомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз.

gmpnews