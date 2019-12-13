Комитет Госдумы поддержал поправки о ввозе незарегистрированных психотропных препаратов

В Россию может быть разрешён ввоз незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи по жизненным показаниям пациента. Это предполагает одна из поправок к законопроекту, вносящему ряд изменений в закон об обращении лекарственных средств.

12 декабря Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

«Здесь двух мнений быть не может: есть больной ребёнок — его нужно обеспечить препаратом», — подчеркнул глава комитета Дмитрий Морозов, отметив, что «граждан, родителей больных детей, не интересует, какие у нас есть проблемы с лицензированием лекарственных препаратов». «Наша задача — сделать так, чтобы эти проблемы были решены, и пациенты-дети получали те лекарства, которые им необходимы», — добавил депутат.

Авторами поправок, призванными обеспечить нуждающихся пациентов незарегистрированными лекарствами, выступила группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым.

В частности, поправки допускают ввоз в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном правительством, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. Возможно, для их получения будет необходимо «решение врачебной комиссии медицинской организации о неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента иных зарегистрированных лекарственных препаратов, в том числе содержащих другие действующие вещества, и о необходимости ввоза определенного незарегистрированного лекарственного препарата с указанием его международного непатентованного (или химического, или группировочного) наименования, формы выпуска и количества».

Перечень заболеваний и состояний, а также соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические и психотропные вещества, в целях их ввоза, будет утверждаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Предполагается, что ввезти указанные препараты в Россию смогут государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности и которые определит правительство.

Как ранее пояснил Андрей Турчак, данные меры не являются временными. «Мы будем обеспечивать граждан необходимыми незарегистрированными лекарствами по такой модели до тех пор, пока они не будут зарегистрированы в нашей стране или пока не будет налажено их отечественное производство», — сказал он.

Один из авторов поправок, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев признал важными шаги правительства по осуществлению временной закупки ряда лекарств за границей. «Но наша задача не только тушить уже возникший пожар, но и создать ситуацию, когда этого пожара возникать не будет», — подчеркнул депутат.

Кроме того, указанный законопроект уточняет такие термины, как «референтный», «воспроизведённый» и «взаимозаменяемый» лекарственный препарат, а также вводит понятия «оригинальных» и «фармацевтически эквивалентных» лекарств. Также устанавливаются особенности взаимозаменяемости отдельных групп препаратов и корректируются полномочия кабмина в этой сфере.

pnp