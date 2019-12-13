Председателем Комитета сторон Конвенции Медикрим избран представитель Росздравнадзора

Заместитель начальника Управления — начальник отдела организации фармаконадзора Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев избран председателем Комитета сторон Конвенции Медикрим на следующие 2 года.

Избрание состоялось 12 декабря 2019 года во время Заседания Комитета сторон Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенции Медикрим).

Конвенция Медикрим ратифицирована Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2018 № 439-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения». Национальным контактным пунктом, отвечающим за передачу и получение запросов о представлении информации и (или) сотрудничество в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, за исключением запросов о выдаче и оказании правовой помощи по уголовным делам, является Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Разработка Конвенции Медикрим была инициирована Россией, это отражено в декларации Московской конференции «Европа против фальшивых лекарств» (Москва, 23 — 24 октября 2006 года). Текст этого международного правового инструмента подготовили эксперты национальных органов государственной власти стран-членов Совета Европы в рамках работы Экспертной группы по фальсифицированной фармацевтической продукции в рамках Комитета по уголовному законодательству Совета Европы. Со стороны России в работе группы участвовали представители МИД России, Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, Минздрава России и Росздравнадзора.

В отличие от большинства международных соглашений по борьбе с фальсификацией товаров, направленных на защиту интеллектуальных прав производителей, Конвенция Медикрим ориентирована на пресечение и предотвращение угрозы общественному здоровью, создаваемой преступлениями в этой сфере, путём установления уголовной ответственности за производство, сбыт, хранение, предложение к сбыту фальсифицированной медицинской продукции, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, аксессуаров и материалов медицинских изделий, а также за подделку относящейся к ним документации и упаковочных материалов.

Комитет сторон конвенции Медикрим является механизмом мониторинга реализации Конвенции и площадкой для консультаций участников соглашения.

В настоящее время Конвенция Медикрим подписана 32 и ратифицирована 16 странами мира.

gmpnews