Рассмотрение законопроекта о дистанционной торговле лекарствами откладывается

Как рассказал «ФВ» источник в Госдуме, в заключении Правительства (выдержки имеются в распоряжении «ФВ»), которое получили депутаты, указано, что в законопроекте никак не урегулированы вопросы, связанные с порядком учета рецептурных бланков, проверкой достоверности рецепта, направляемого в аптеку дистанционно. А также не предусмотрены процедура идентификации лиц, получающих рецептурный препарат, и полномочия лиц, доставивших рецептурный препарат.

Напомним, в середине ноября Комитет Государственной думы по охране здоровья завершил рассмотрение поправок в законопроект о дистанционной торговле лекарственными препаратами. Депутаты единогласно проголосовали за их принятие.

Согласно принятым поправкам, рецептурные препараты предлагается разрешить к дистанционной торговле с 1 января 2022 года, безрецептурные, а также БАД – с 1 июля 2020 года.

Ожидалось, что второе чтение законопроекта пройдет в начале декабря. Сейчас принято решение о проведении заседания согласительной комиссии по законопроекту.

Оксана Баранова

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