Российским производителям будут возмещены расходы на патентование за рубежом

Правила предоставления субсидий отечественным производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, утверждены постановлением Правительства РФ № 1606 от 6 декабря 2019 года, документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Программа поддержки реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Субсидии будут предоставляться российским компаниям, производящим продукцию, технологии и услуги, в состав которых входят объекты интеллектуальной собственности. Речь идет о международной регистрации промышленных образцов, товарных знаков и заявках в национальные патентные ведомства.

Экспортеры смогут возместить свои расходы на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам на патентование в соответствии с требованиями внешних рынков, а также на оплату пошлин, связанных с их рассмотрением. Компенсация затрат на пошлины осуществляется в полном объеме – 100%. На подготовку и подачу заявок – в размере 70% фактически понесенных затрат.

Участие в программе поддержки могут принять любые организации, не являющиеся иностранными юридическими лицами, с отсутствием просроченной задолженности перед федеральным бюджетом и налоговыми органами.

Для получения субсидии компаниям необходимо утвердить корпоративную программу правовой охраны интеллектуальной собственности. Она включает в себя описание конечного продукта (технологии), включая ее конкурентные преимущества, бизнес-модель вывода продукта на внешние рынки, цели правовой охраны за рубежом, а также сведения о потребителях продукции и целевых рынках.

Субсидии предоставляются на основании соответствующего соглашения, заключенного с Российским экспортным центром (РЭЦ). Ежеквартально РЭЦ будет формировать реестры получателей поддержки по итогам рассмотрения заявок.

При этом в отдельный реестр будут выделены организации, подписавшие с Минпромторгом России соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). Наличие КППК обеспечит компаниям приоритетный доступ к господдержке.

Объем предусмотренной поддержки на эти цели составляет 330 млн рублей на ближайшие два года. Рассчитываем, что участие в программе примут не менее 380 организаций. Это будет способствовать повышению активности патентования наших компаний за рубежом и достижению целевых показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

gmpnews