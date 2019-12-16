Biogen потерпела неудачу еще в одном клиническом исследовании

Biogen лицензировала gosuranemab у компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»).

Препарат также потерпел неудачу применительно к вторичным конечным точкам в т. наз. паспортном исследовании (Passport trial), в котором пытались оказать помощь пациентам с ПНП – дегенеративным заболеванием, при прогрессировании которого происходит ухудшение и смерть определенных отделов мозга.

В Biogen заявили, что теперь исследование воздействия препарата на эту мишень не будет проводиться.

Однако КИ II фазы Tango по препарату gosuranemab продолжится с участием пациентов с болезнью Альцгеймера (БА), поскольку механизмы развития патологий при ПНП и БА различны.

Татьяна Кублицкая

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